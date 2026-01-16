Wanda Nara tiene más de 90 multas de tránsito: cuál es la suma millonaria que tiene que pagar

Wanda Nara no tiene respiro y aunque disfruta del éxito de MasterChef Celebrity (Telefe) quedó envuelta en una polémica al filtrarse que tiene una deuda millonaria por el no pago de 94 multas de tránsito.

La información la confirmó Karina Mazzocco en A la tarde (América) y aseguró que la mediática tiene que pagar poco más de 16 millones de pesos.

Santiago Sposato, periodista del ciclo, contó que el dato es oficial ya que se conoció ingresando simplemente el número de DNI de Wanda a los formularios de consultas de infracciones oficiales tanto de la ciudad de Buenos Aires, como de la provincia de Buenos Aires.

De todos modos, aclaró que no todas las infracciones serían de ella, sino de otras personas que manejan autos que están a su nombre. En el estudio apuntaron a que muchas podrían ser de Martín Migueles ya que en los últimos móviles de la empresaria su pareja suele conducir los vehículos.

Quién le escribe a Wanda Nara en medio de su soltería

El inicio del 2026 para Wanda Nara estuvo marcado por una nueva ruptura sentimental tras descubrir una falta de lealtad por parte de Martín Migueles. La conductora decidió terminar el vínculo de seis meses luego de enterarse de que su pareja mantenía contacto con Claudia Ciardone a sus espaldas. "Él le mintió y ella lo dejó. No le cree nada", sentenció Yanina Latorre sobre los motivos que quebraron la confianza en la pareja.

Ante los rumores, la empresaria utilizó a su exmarido como portavoz para oficializar su situación sentimental actual ante los medios de comunicación. Maxi López fue el encargado de comunicar la noticia durante una transmisión de streaming, asegurando que ella misma le dio el visto bueno para hablar. "Me autorizaron a confirmar que nuevamente está soltera", afirmó el exfutbolista durante la mañana del sábado en Olga.

Fiel a su estilo mediático, la blonda no tardó en generar revuelo en sus redes sociales al exponer un mensaje privado que recibió del influencer Grego Rossello. En la captura de pantalla se observa el texto preguntándole cómo estaba, el cual la mediática acompañó con un sugerente epígrafe. “Te separás...”, escribió la conductora sobre la imagen, dejando al descubierto que su colega le había escrito apenas se conoció su ruptura.

El comediante reaccionó de inmediato al posteo para evitar que se tejieran especulaciones románticas sobre su acercamiento a la animadora de MasterChef. El humorista aclaró que el contacto se produjo estrictamente por motivos laborales, aunque el mensaje fue enviado varios días antes. "Les juro que le escribí por trabajo", replicó el joven en sus propias historias de Instagram para desactivar cualquier posible malentendido.