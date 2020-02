Esperó cinco horas la grúa para que retire dos autos estacionados en su garaje

A las 9 de la mañana se estacionó un auto gris, se bajó el conductor, observó que no está bien estacionado y se retiró. Luego estacionó un auto de color negro, también el conductor se bajó y a pesar de se cercioró que estaba mal, tomó su mochila y se fue caminando. Ese estuvo una hora mal estacionado. Todo quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad que tienen en la vivienda.

“Después me fui a buscar a pie la camioneta al trabajo, pero cuando regresé al mediodía no pude ingresar porque me encontré con el Ford Fiesta de color gris, y el Peugeot rojo, ambos obstruyendo la entrada. Esperé media hora y llamé a la Policía”, relató Agustín a LM Neuquén.

Dijo que ni bien llegaron los efectivos llamaron a la grúa municipal. El joven comentó que desde la Municipalidad les dijeron que por más que sea visible que hay un garaje, de no tener el cartel de prohibido estacionar, no podían retirar el auto mal estacionado.

“Tenemos un cartel en el portón, de lo contrario no hubiesen venido. Como tenemos varios autos, el policía nos permitió que lo pudiéramos estacionar en doble fila hasta que llegara la grúa a la que estuvimos esperando cuatro horas”, sostuvo el joven.

Agradeció que el Policía permaneciera con ellos aguardando todo ese tiempo porque de lo contrario, los propietarios se hubiesen llevado sus vehículos sin ninguna sanción.

“A las 15 horas volvió el dueño del auto rojo y dijo que nosotros junto con la Policía habíamos movido el auto. Los efectivos dijeron que era imposible, además estaba en cambio y activada la palanca de cambio. Nunca me pidió disculpas, sólo se reía. Encima, en un caso de emergencia no podés salir. Ese auto estuvo cuatro horas”, agregó.

Dijo que a las 17 regresó a buscar su auto el propietario del Ford Fiesta de color gris, que se había estacionado en el acceso de su garaje a las 10 de la mañana. A los vehículos se los llevó finalmente la grúa con cuatro mensajes cada uno de indignación escritos por la familia.

“Los de la grúa nos dijeron que la tardanza se debió a un acto que se llevó a cabo en el centro donde tuvieron que retirar varios autos. Nos sugirieron que pintáramos el cordón de color amarillo, lo vamos a hacer, aunque tenemos un cartel y, evidentemente, no lo respetan”, se lamentó el joven.

