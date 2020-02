Desestimaron la causa contra el ex jefe de la Policía

El fiscal detalla que investigó en busca de elementos que ayudaran a determinar si Tissier realizó actos que configuraran los delitos de abuso de autoridad, fraude en perjuicio de la administración pública, o utilización en provecho propio de servicios pagados por una administración pública.

Es que este diario informó que el entonces jefe de la Policía aprovechó los talleres de Jefatura para refaccionar dos vehículos personales, así como para modificar otros tres institucionales, dos de los cuales habían tenido un siniestro vial (ver recuadro). Los vehículos mencionados en el informe periodístico son un Volkswagen Vento, una Volkswagen Amarok y una Chevrolet S10, pertenecientes a la Policía; mientras que los otros dos, propiedad de Tissier, son un Peugeot 408 coupe y un Fiat Argo.

En su momento, todos fueron secuestrados "para realizar a posteriori las pericias que permitan establecer si tuvieron modificaciones", las que estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional.

Además, se entrevistó a personas que trabajan en el taller, pero "no se dio con testimonios que indiquen que usaría las instalaciones del taller de Jefatura, o que empleados policiales realicen tareas sobre tales automóviles".

Finalmente, la causa fue desestimada, en virtud de lo dispuesto por el artículo 131, inciso 1° del Código Procesal Penal.

"En lo que respecta al siniestro que habrían protagonizado Rubén Tissier y Claudio Vinet al regresar de un acto institucional en Los Miches (...) el impacto generó daños en el baúl del Vento y en la parrilla de la Amarok, que no impidieron continuar circulando, no provocaron lesiones a sus ocupantes, por lo tanto no constituyó delito penal alguno", explica la resolución, y sobre las reparaciones dice: "No implicó erogación de gastos públicos en los repuestos requeridos" ya que fue un depósito de Vinet.

Los arreglos los pagó Vinet

