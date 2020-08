"Esta convocatoria que hace Gutiérrez llega muy tarde"

Entramos en una cadena de e-mails en la que algunos han sido invitados a elevar nuestras propuestas. En lo personal, dudo de la evolución de este Consejo Consultivo y también de lo plural, porque en nuestro espacio han quedado fuera de las invitaciones varios legisladores, como los nacionales. Eso sería algo plural, por eso la duda que planteo. Y ya tenemos la experiencia con lo sucedido con el comité de crisis, que comenzó con reuniones cada 15 días y que después se fueron diluyendo. Era muy útil contar con información de primera mano en este momento que viene escalando el pico de contagios, que este comité funcione, pero eso no está ocurriendo. Con el Consejo Consultivo creo que va a pasar lo mismo. Incluso, los números que ha revelado el Ejecutivo provincial nos marca la poca importancia que le está dando la sociedad a este Consejo. Esto les tiene que llamar la atención a los dirigentes y hacerlos pensar si los neuquinos no tienen otras preocupaciones, como que no llegan a fin de mes, que hay gente que no pudo abrir sus comercios en este tiempo o que consumió sus ahorros. También el tema de la no vuelta a las escuelas. Creo que la agenda de la gente pasa por otro lado.

El Consejo hubiera sido útil si se ponía en funcionamiento desde el día cero que comenzó el aislamiento. Hoy, a más de 150 días, ya es tarde.

—¿Ustedes formularon alguna propuesta en medio de esta pandemia?

El 29 de abril le hicimos llegar una propuesta al gobernador firmada por todos los legisladores nacionales y provinciales, un documento del que participaron especialistas y epidemiólogos, donde propusimos una salida controlada y gradual de la cuarentena y nunca recibimos respuesta. Y desde la Legislatura presenté proyectos alternativos, como el de emergencia económica, y por lo pronto trabajo desde acá. Veremos cómo avanza lo otro, pero la verdad es que no sabemos cuál será el destino de ese Consejo.

—¿Van a apoyar la conformación del fondo anticíclico sobre el cual hay varios proyectos en la Legislatura?

Además del que presentó el Gobierno, hay cuatro proyectos del bloque del Frente de Todos y uno de César Gass en nombre de nuestro bloque de Juntos por el Cambio. Se abrió un debate y charlas que venimos teniendo con distintos expositores locales y ahora a nivel nacional. Es un espacio muy útil porque se ha generado en la Legislatura un debate amplio, donde cada bloque trajo el especialista que consideraba pertinente, no solamente para defender cada proyecto, sino para que se exponga una opinión sobre la creación de este instrumento y si es momento o no. Yo celebro esta iniciativa, donde no solo podamos escuchar a estos especialistas sino también evacuar dudas. A medida que se van dando estas charlas, vamos encontrando puntos de encuentro, porque lo que se busca es que pueda salir un solo proyecto.

—¿Qué diferencias tienen?

Varias, porque algunos proyectos son más parecidos a un fondo de inversión que a un fondo anticíclico. También hay mucha discrepancia respecto de dónde se quieren captar los recursos y qué hay que hacer con el dinero que se obtiene mientras no se utiliza. Va a llevar un debate largo pero finalmente vamos a encontrar el consenso. Es una herramienta muy útil y en los momentos como los que estamos atravesando ahora, de una profunda crisis económica, queda en evidencia la necesidad de contar con estos fondos. Hay que recordar que esto fue eje de campaña nuestro, algo que Horacio “Pechi” Quiroga había implementado en la municipalidad de Neuquén, por lo cual estamos muy contentos que esta iniciativa haya sido tenida en cuenta.

—¿Y en cuanto a la autorización para que la ciudad tome deuda para el Plan Capital, cuál es la postura de su bloque?

Primero tenemos que hablar de celeridad de este proyecto dentro de la Legislatura, que tomó estado parlamentario la semana pasada y ya nos encontramos con que en la comisión de Presupuesto teníamos a los invitados cuando en realidad no es la dinámica habitual. Creo que hay que respetar más los tiempos y no querer hacer un tratamiento exprés. Es un endeudamiento por el 45 por ciento del presupuesto municipal y creo que algo de semejante envergadura necesita, al menos, un análisis un poco más profundo, más allá del consenso que obtuvo en el Deliberante. Por alguna razón tiene tantos controles este tipo de endeudamiento. Y de ahí mi voto por la negativa.