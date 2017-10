Está el tercer puente pero a la obra le faltan 5 meses

Se trata de una obra complementaria y fuera de presupuesto que la UTE CN Sapag y Luciano SA está construyendo: dos nudos viales, llamados rulos u hoja de trébol, en el Cañadón de las Cabras.

Esos trabajos aún están en marcha y se agregaron -sin licitación previa- hace un mes al presupuesto de 475 millones que costó toda la obra de vinculaciones, con los números actualizados por la inflación.

Mientras no estén estos dos rulos, cruzar el tercer puente desde Cipolletti e ingresar a Neuquén capital no será fácil, al menos en cuanto a tiempo, según admitió el director de Vialidad Provincial, Luis Lazcano.

“Hace un mes que empezaron estas dos obras, por una gestión que hizo el gobernador (Omar Gutiérez), Nicola (Ministro de Energía de la provincia y candidato a concejal) y yo”, indicó el funcionario.

El problema mayor ocurrirá en horas pico, con los vehículos que lleguen desde Cipolletti, hasta la rotonda del Parque Industrial Neuquén, para retomar la Ruta 7 hasta ingresar a la capital neuquina.

Además, en estos días se está trabajando en trasladar una línea de alta tensión en la zona del Cañadón de las Cabras para que los vehículos que vienen desde Cipolleti puedan cruzar el puente aéreo y seguir hasta Senillosa, por la Autovía Norte y conectar con la Ruta 22.

Vista desde el aire, la Ruta 7 en esa zona tiene cuatro “bigotes” que salen de la arteria y que conducen hasta el tercer puente, hacia el este y hasta la Autovía Norte, en dirección oeste. Son ingresos y salidas en la calzada, que aún faltan completar para que los vehículos puedan girar a la izquierda una vez terminados los rulos.

Por ahora, hay dos maniobras que no se podrán hacer en estos cinco meses, hasta que concluyan las obras: ir desde Cipolletti hasta Neuquén por arriba del puente aéreo en el Cañadón de las Cabras y circular desde Neuquén hasta Senillosa utilizando el mismo puente aéreo. Sin embargo, la obra del tercer puente ya está habilitada, con algunas maniobras que van, al menos, a descomprimir algo de tránsito (ver recuadro).

Así, el sueño de ver la obra completa del tercer puente se dilatará otros 150 días hasta terminar estos trabajos. Una obra que tardó más de 20 años, entre planificación, financiamiento y crisis. Una obra que se terminó de vincular con 10 años de demora.

El GPS de los caminos hoy habilitados

1. Cómo circular desde Neuquén e ir hacia Cipolletti

De norte a sur por la Ruta 7, llegando al Cañadón de las Cabras está el primer derivador hacia la derecha. Cipolletti está a poco más de 5 kilómetros.

3. Cómo ir hacia Neuquén desde el tercer puente

Por ahora, sólo está habilitado cruzar el puente y empalmar la Ruta 7. Girar hacia la izquierda en Parque Industrial y retomar la ruta hasta Neuquén capital.

2.Cómo entrar a Neuquén viniendo desde Senillosa

Desde la rotonda de Capex por la Autovía Norte y en un tramo de 22 kilómetros se está en el Cañadón de las Cabras. Se puede seguir hasta Neuquén y a Cipolletti.

4. Cómo ir desde Centenario hasta Cipolletti

Por la Ruta 7 hasta en el Cañadón de las Cabras y se toma el desvío hacia la derecha. Se toma una rotonda que conduce al cruce aéreo del Cañadón hasta el puente.

70 millones costará la obra de los rulos de derivación.

Son obras complementarias que no estaban en el presupuesto original de las vinculaciones del tercer puente. Se consiguieron recién hace un mes para que las empresas las hagan. Servirán para vincular las rutas 22 y 7 en forma completa en todas las direcciones de los que vienen de Río Negro a Neuquén y viceversa. A la obra todavía le falta el cuarto puente para descomprimir aún más el tránsito. Esa obra se proyectó hace 11 años.

El cuarto viene con un retraso de 10 años

Hace unos meses se hablaba de la inauguración de la obra del tercer puente (aún inconclusa) pero también de un cuarto para cruzar el río Neuquén.

Nelson Damiani, jefe del Distrito N°12 de Vialidad Nacional, confirmó que la obra en cuestión está en carpeta y que se le dará inicio en el transcurso de algunos meses.

El cuarto puente no es una discusión nueva en el Alto Valle. Viene de al menos una década, cuando mantenía una debate entre el ex gobernador Jorge Sobisch y el ex intendente de Cipolletti y hoy gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. En ese momento, allá por 2006, la discusión pasaba por las tierras productivas. Las chacras que empezaban a ser amenazadas por la creciente urbanización.

Pero el avance de loteos y viviendas en los alrededores, tanto en la Ruta 151 del lado de Río Negro como en la 7 de Neuquén, dejó de lado la cuestión de la producción.

La construcción del cuarto puente será necesaria debido a que en la actualidad, el tercero sólo será de dos manos: un carril de ida y otro de vuelta, algo que ralentizará el tránsito en las horas pico, si todos los automovilistas deciden emprender la circulación por ese sector.

Por ahora se piensa que el tercer puente podrá aliviar el tránsito pesado desde la Ruta 22 hasta la 7 sin pasar por Neuquén capital y viceversa. Habrá un flujo más rápido para este tipo de transporte que busca llegar no sólo a los yacimientos petrolíferos, sino al sistema de distribución de alimentos que va hacia la cordillera neuquina. Pero todo será más rápido si se construye el cuarto puente.