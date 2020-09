Estaba detenido por llevar el virus y lo liberaron: el fiscal "indignado"

“Ordené la detención de este hombre . El Ministerio Público Fiscal hizo lo imposible por impedir su libertad. Estoy indignado como ciudadano y como fiscal porque el juez (Mariano) Etcheto no cumplió con el código procesal, no permitió la audiencia de detención ni de formulación de cargos donde íbamos a pedir la prisión preventiva ”, señaló Rubio en declaraciones a LM Neuquén.

Dijo que al no dar lugar el magistrado a la audiencia de formulación de cargos, no pudieron desde la fiscalía solicitar medidas restrictivas de la libertad para el sujeto, hasta que se desarrolle el juicio.

El Fiscal Jefe adelantó que impugnará la medida del magistrado porque “no dijo cuál era el argumento y en qué código se basaba para impedir la formulación de cargos”. De acuerdo al fallo del juez, la audiencia de formulación de cargos tendrá lugar el próximo 25 de septiembre.

Controles-en-San-Martín-de-los-Andes-fiscal-Rubio-3.jpg

Rubio aclaró que el hombre no estaba imputado por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal, que es para aquellos que no se acogen a las medidas de seguridad pública sanitaria, sino “por violación al artículo 202, que refiere a la propagación de una enfermedad y que tiene una pena que va de 3 a 15 años de prisión”.

E indicó: “Él contagió gente y le cambia la tipificación. Ya no es sólo por el artículo 205, es el 202 por propagación de la enfermedad”.

controles ruta 40 acceso junin de los andes 2.jpg Rodolfo Ramirez

Aunque desde la Oficina Judicial no le dieron lugar, abrió una audiencia de investigación en la que la defensa convocó el testimonio de dos profesionales del hospital local. “Una asistente social dijo que el hombre estaba angustiado, tenía hipertensión y no estaba en condiciones de afrontar una formulación de cargos y un bioquímico que dijo que, si se judicializaba, la gente no iba a decir que había estado en contacto con él”, relató el fiscal.

Agregó que el hombre quedó por disposición del magistrado en libertad pese a la oposición de la Fiscalía. “Ahora está libre, nadie lo custodia, esperemos que no se vuelva a juntar con nadie. No sólo no entendemos esta determinación sino que no la comprendemos. Cuestionamos la idoneidad de estos profesionales, no tienen la especialidad acorde. Estamos indignados”, enfatizó el Fiscal Jefe.