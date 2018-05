Lo curioso es que en el radio del estacionamiento medido las motos pueden estacionarse sin pagar, ocupando el lugar. La razón es que no está regulado este tema dentro del contrato de concesión con la empresa SAEM, a la vez que la Municipalidad tampoco multa si el rodado se ubica entre dos vehículos de modo perpendicular, siempre y cuando no se apoye en el cordón.

En ese mismo radio hay 38 estacionamientos exclusivos para motos, una cantidad insuficiente para cubrir la demanda.

“Siempre se multó a las motos, aunque a veces puede ser que se le pase el tema a algún inspector ante algunas situaciones puntuales. Sin embargo, a las motos que se suben a las veredas se las infracciona, sobre todo si cerca de ahí hay un estacionamiento exclusivo”, explicó Facundo Churrarín, director de Tránsito de la Municipalidad, quien advirtió: “El problema es que muchas veces la gente se dirige hacia algún lugar en particular, no consigue estacionamiento para su moto en la cuadra o cerca de allí, y entonces la deja en lugares no habilitados”.

El funcionario municipal señaló que en los últimos años en Neuquén proliferaron este tipo de vehículos y el espacio para estacionarlos dentro del microcentro no resulta suficiente.

Multas

Las infracciones para el caso de las motos mal estacionadas van desde los 500 hasta los 6000 pesos, dependiendo del tipo de contravención.

Lo menos oneroso es el pago voluntario por obstaculizar el tránsito peatonal, es decir, dejar el vehículo en la vereda.

Después existe la multa por mal estacionamiento calificado, que está previsto en el artículo 294 de la ordenanza 12028 del Código Contravencional de la ciudad de Neuquén, que refiere a dejar la moto en plazas, parques, ramblas, paseos o espacios similares de acceso público.

Para estos casos los valores de las multas oscilan entre los 3000 y los 3500 pesos, con un monto máximo de 6000 pesos para los casos, por ejemplo, en los que se produce la obstrucción de rampas para discapacitados.

Un transporte barato y práctico

Las deficiencias del transporte urbano y los menores costos en comparación con un auto son las razones que llevan a mucha a gente a optar por una moto para trasladarse por la ciudad. La mayoría son motos de baja cilindrada, que se pueden adquirir con facilidad ya que los negocios de venta exigen pocos requisitos y brindan, además, la posibilidad de comprarlas en cuotas. Pero también las hay de cilindrada más grande, que al estar mal estacionadas terminan siendo un problema para la circulación.

16 mil motos están patentadas en la ciudad de Neuquén.

Ese es el número oficial, aunque nadie desconoce que hay miles de estos vehículos que se encuentran en la ilegalidad y no tienen ningún tipo de registro. También están los casos de aquellos que vienen de otras ciudades o que tienen su vehículo patentado fuera de Neuquén, con lo cual se estima que el número de estos rodados es sensiblemente mayor.

