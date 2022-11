Estafa de planes sociales: arrancó la audiencia con acusaciones a funcionarios

Los imputados por la causa de los planes sociales y el ex funcionario Ricardo Soiza.

En la causa hay 14 imputados, entre ellos funcionarios, ex funcionarios y empleados del ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Entre los acusados está Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales de la provincia, quien renunció luego de varias semanas de conocerse el escándalo. El ex ministro de esa cartera, Abel Di Luca, renunció antes de que estallara el tema judicial.