La nueva modalidad delictiva no es tan novedosa como se piensa. Es más bien simple y conocida. Con los tiempos modernos, se cree que todo pasa por internet y que la sociedad está completamente globalizada, pero no es así. Hay regiones donde aún la conexión no es buena o donde incluso no llega.

De esta manera, así como los estafadores postean imágenes de vehículos a un precio tentador por las redes sociales o a través de portales de compra y venta de internet, en el norte neuquino los delincuentes recorren los caminos que conectan las casas de los crianceros y los visitan puerta a puerta.

“Buenos días, ¿cómo está, don? Tengo esta camioneta F100, tiene sus añitos, pero es una máquina”. Con presentaciones así, los delincuentes entablan conversación con los crianceros de ciudades como Barrancas, Chos Malal, Las Ovejas y Andacollo, entre otras.

Los vendedores nunca llegan solos ni en un único vehículo. Arriban a cada puesto en al menos dos, el propio y el que ofrecen, que se lo dejan probar a los compradores. Siempre son modelos viejos, de los 90, o algunos del 2005 como mucho.

Prueban suerte. Saben que muchos juntan dinero en efectivo en sus propiedades, por lo que les proponen un valor irresistible y los crianceros aceptan.

“Les sacan sus ahorros, con lo que les cuesta juntar un mango”, confió una fuente judicial, y detalló que se trata de vendedores foráneos que se aprovechan de compradores de buena fe, que luego tienen grandes dolores de cabeza al darse cuenta de que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo.

Otros han tenido que mandarlos al mecánico por un desperfecto que les terminó saliendo casi lo mismo que el vehículo en sí.

Por más que el criancero demuestre que compró la camioneta o el auto sin conocer el pasado, la Justicia les secuestra el vehículo y, en algunos casos, les inicia una causa por encubrimiento. “Por lo general, no actuamos contra ellos. Se ve que son gente trabajadora y cayeron en la estafa”, expresó la fuente consultada.

El desafío para los investigadores es dar con los vendedores. Para eso se trabaja con las cámaras de seguridad y seguimiento de vehículos ajenos a la zona.

Los estafadores recorren largas distancias puerta a puerta, en las localidades del norte neuquino, para ofrecer los vehículos a los crianceros.

10 Los casos denunciados en la fiscalía

Al menos diez crianceros del norte neuquino denunciaron que extraños les vendieron vehículos que luego tenían pedido de secuestro por robo o estaban en malas condiciones.