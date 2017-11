“No puedo hablar mucho. Me llamaron hace 15 minutos para decirme que explotó”, dijo entre lágrimas Luis Tagliapietra en declaraciones radiales. Al ser consultado sobre si los tripulantes sobrevivieron, sentenció: “El jefe de mi hijo me confirmó que están todos muertos porque la explosión fue entre los 200 y mil metros de profundidad hace una semana, ocho días”. Y agregó: “Es básico, no hay mucha vuelta para darle. No hay ser humano que sobreviva a eso”.

Ayer, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, confirmó ante la prensa que el Gobierno recibió información a través del embajador argentino en Austria, Rafael Grossi, de que “hubo un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión” en el lugar en el que el submarino se contactó por última vez. Además, Balbi aseguró que lo siguen buscando, como así también a sus 44 tripulantes.

“Con mi marido, que es retirado de la Armada, recorrimos el submarino. Nos llevó mi hijo, él nos explicó cómo funcionaba. Parecía muy seguro, no sabemos qué fue lo que ocurrió pero estamos destrozados. Justo mi hijo me había dicho que iba a dejar el submarino por un tiempo”. María Rosa Belcastro Rumi Madre del teniente Fernando Villarreal

Tras conocerse la noticia, algunos familiares que estaban en la Base Naval Mar del Plata y que se enteraron de lo sucedido minutos antes abandonaron el lugar entre llanto, dolor e insultos. “Los mataron, mataron a mi hijo”, gritó ante la prensa el padre de unos de los tripulantes al salir de la Base. En tanto, el hermano de otro de los tripulantes dijo: “Nos mintieron, nos mintieron”.

Itatí Leguizamón, esposa de un submarinista, visiblemente enojada contó que los familiares tienen bronca y expresó: “No nos dijeron que murieron pero nos dicen que están a tres mil metros. Son unos desgraciados perversos”. Además, comentó: “Inauguraron en 2014 un submarino pintado por fuera y cero equipado por dentro”.

Por su parte, Jésica Gopar, esposa de Fernando Santilli, cabo de la tripulación, comentó que ella no estuvo en la Base Naval junto a los familiares durante estos días y que fue al lugar a llevar un cartel en el que expresaba su esperanza de volver a ver a su marido. “Vine a traer un cartel, pero me enteré de que no volvieron y no van a volver nunca más”, sentenció acongojada. “Tenía una mala espina y se concretó. Pero puedo decir que no nos ocultaron información y que salieron sin tener avería”.

A esa altura, el dolor era infinito. No hay consuelo posible.

EN PRIMERA PERSONA

“Adiós, amor”, la despedida al padre de su hijito

Jésica Gopar. Esposa de Fernando Santilli, uno de los 44 tripulantes

Jésica Gopar había escrito el miércoles en Twitter: “A las familias, esposas e hijos de los compañeros de Fernando. Les doy mi mano. Nadie está en nuestros zapatos. Gracias por el apoyo de todos lados. Tienen que aparecer sanos y salvos. Gracias a los países que están unidos en nuestra búsqueda”. Pocas horas después agregaría: “Gracias a todos por su cariño y su fe. Me han hecho emocionar mucho. Estoy tranquila y en paz”. Sin embargo, ayer recibiría la trágica notificación por parte de la Armada respecto de que hubo un “evento consistente con una explosión” y, frente a ello, Jésica aseguró: “Yo tenía una mala espina” y, a continuación, agregó: “A todas las mujeres, a todos los hijos que han quedado sin su papá, nos tenemos que unir y tenemos que hacer justicia”. La esposa del mendocino Fernando Santilli insistió antes de irse de la Base Naval con que “presentía que iba a pasar lo peor” y detalló: “Mi marido se perdió el primer cumpleaños de nuestro hijo, el que tanto nos costó tener. Ahora necesito contener a mi hijo de un año, acabo de perder a mi esposo”. Ayer, un rato antes de que llegara la noche, Gopar volvió a usar su cuenta de Twitter para escribir un breve y desconsolador mensaje: “Adiós, amor”.