"Este virus está matando a la gente que construyó nuestros países"

“ Mi trabajo de investigación es sobre el virus del sida, no soy un especialista en coronavirus, pero desde que empezó esta pandemia me convencí de que había que trabajar para contribuir a la lucha contra este virus ”, explicó a LM Neuquén el virólogo neuquino Andrés Finzi desde su laboratorio en el Centro de Investigación del Complejo Hospitalario de la Universidad de Montreal, Canadá, donde reside hace 22 años.

—¿Cuáles son los ejes de su investigación, que está centrada en analizar el papel de los anticuerpos que se unen a las células infectadas?

Estamos tratando de entender cómo el sistema inmunitario responde al virus con anticuerpos y si los anticuerpos pueden neutralizar o no. Realizamos un estudio tomando 98 personas infectadas para evaluar la respuesta de generación de anticuerpos contra el virus. La mayoría de los infectados desarrollaron una respuesta humoral dentro de las dos semanas del comienzo de los síntomas. El nivel de anticuerpos del tipo IgG persiste en las primeras semanas, mientras que los del IgM descienden luego de la resolución de los síntomas. Nuestros resultados resaltan la importancia de estudiar la respuesta humoral en el contexto de la infección natural por coronavirus.

—¿El tratamiento con plasma es efectivo?

Lo único que sabemos por el momento es que el tratamiento es bien tolerado y eso es importante. Los estudios demuestran que puede llegar a tener beneficios y que puede funcionar. Ahora, no se sabe por qué funciona. Las preguntas que nos hacemos son varias: ¿funciona por los anticuerpos presentes?, ¿funciona porque esos anticuerpos podrían neutralizar?, ¿o hay otras cosas que están presentes en el plasma que podrían ayudar?

—¿Qué resultados obtuvieron de los estudios realizados?

Hicimos repetidos análisis con un mes de intervalo en 31 pacientes convalecientes para evaluar cómo era la respuesta humoral contra el virus, incluyendo la neutralización y cómo esto evolucionaba en el tiempo. Observamos que los anticuerpos de tipo IgG decaen entre la sexta y la décima semana desde el comienzo de los síntomas, pero los anticuerpos del tipo IGM decaen mucho más rápido. También observamos un descenso significativo de la capacidad de los pacientes convalecientes para neutralizar el virus. Si el plasma de pacientes convalecientes es efectivo para la respuesta clínica para el paciente que ahora está infectado cursando la enfermedad, nuestra sugerencia es que ese plasma sea recolectado rápidamente a partir del momento en que la persona ha sido curada.

—¿El coronavirus ha modificado la manera de investigar?

Mi experiencia no es con coronavirus, es sobre la llave del virus del sida. Ahora, siendo un “cerrajero”, me dije ‘algunas de las herramientas que he generado pueden llegar a servir’. Desde el laboratorio nos pusimos a trabajar con los test serológicos que utilizamos. Trabajamos con Héma Québec, una organización que suministra sangre y otros productos biológicos de origen humano a los hospitales.

—Hay un 80 por ciento de infectados que son asintomáticos. ¿Esto es un problema?

Este virus es supertransmisible y el problema es que hay gente asintomática que tiene el virus y no lo sabe. Es cierto que hasta cierta edad la persona infectada no tendrá problemas, pero el problema son los adultos mayores. Creo que hay que tener respeto hacia un virus que ya infectó a 13 millones de personas en seis meses. Y tiene una tasa de letalidad que es bastante importante. Este virus está matando gente que ha construido los países, está matando a la gente que construyó Canadá, que construyó Argentina. Los adultos mayores, que a esta altura deberían estar disfrutando de la vida, son los que están pagando un precio muy alto. Creo que debe haber una cuestión de respeto, que todo el mundo se proteja para proteger a esa franja de gente que es la más vulnerable a este virus.

—¿Qué dejará esta pandemia al mundo científico y al de la salud?

Espero que se valore la importancia de todo tipo de investigación. Ahora estamos todos tratando de investigar sobre coronavirus, y eso está muy bien, pero no solo se tiene que investigar durante la pandemia, se tiene que investigar sobre los otros virus que por el momento a nadie le interesan. Hay que seguir investigando y generar resultados para avanzar en el conocimiento aunque no tenga una aplicación inmediata. Y eso es lo que hace fortalecer a un país. Porque para hacer una vacuna tenemos que entender cómo funciona el virus. Estamos investigando mientras esto está delante de nuestros ojos. Espero que la sociedad valore más la investigación científica.

-> “Mientras se investigue, hay esperanza”

“Mientras haya investigación, existe esperanza. Y hay optimismo porque se hace investigación”, afirmó Andrés Finzi en relación con los estudios que se desarrollan para conseguir una vacuna contra el coronavirus.

“Una vacuna eficaz podría depender de la generación de anticuerpos que neutraliza y eso es un gran sí. Porque el problema es que no entendemos concretamente lo que podría llegar a proteger de la infección. Como no entendemos todavía perfectamente lo que puede llegar a proteger, entonces es difícil saber qué tipo de vacuna funcionaría y es por ello que se están probando diferentes vías, diferentes plataformas de vacunas para saber cuál funciona. Lo que nosotros vemos es que en las personas infectadas los anticuerpos bajan bastante rápido, y entonces capaz se necesitaría un refuerzo”, precisó.