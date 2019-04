La joven no le dio importancia y siguió viendo televisión. El problema vino 15 minutos después, según informó Daily Mail, cuando se levantó de la cama para ir al baño y se cayó al suelo, sin poder mover su pierna izquierda. Ante esto, su amigo la llevó al hospital de urgencia.

Los médicos le dijeron que su arteria vertebral había reventado, lo que le provocó un coágulo de sangre que derivó en un accidente cerebro vascular (ACV). Por su especialidad Kuricki llamó a tener precaución, aún siendo joven, y admitió que pensaba que el malestar que sintió era productor de las bebidas alcohólicas que había ingerido en una fiesta previa a la película.

"Ni siquiera estaba intentando de sonarme el cuello. Me estiré el cuello y pude oír un 'crack, crack'. Mi amigo me preguntó: '¿Eso fue tu cuello?', pero todas mis articulaciones hacen esos ruidos así que no le presté mucha atención", relató.

Los cirujanos repararon la arteria dañada, pero no pudieron eliminar el coágulo en su cerebro, aunque piensan que se disolverá con el tiempo. Lo que no pudieron determinar es cuánto tiempo pasará hasta que Natalie se recupere completamente.

"Recuperé el movimiento en mi lado izquierdo. Puedo caminar pero no más de cinco minutos. Soy muy torpe. No puedo abrochar botones, me resulta muy difícil. Puedo sentir calor y frío, pero todavía me siento un poco anestesiada", contó.

LEÉ MÁS

Ex Presidente se disparó cuando lo iban a detener y murió más tarde