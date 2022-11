Estudiantes de la EPET 9 se manifiestan para que no los cambien de turnos

Este lunes minutos después de las 19, alumnos de 4°, 5° y 6° año se apostaron sobre la ruta, frente a la terminal, para dar a conocer la situación que atraviesan. “ Nos avisaron que a partir del año que viene el último año pasa al turno vespertino. Y progresivamente se va a ir implementando esta modalidad para los otros dos cursos y no podemos permitirlo”, informó a LMNeuquén Fabián Ocares, presidente del Centro de Estudiantes.

Según explicó el estudiante, al establecimiento asisten chicos de diferentes localidades del Alto Valle además de Plottier, lo que ocasionaría un importante inconveniente para estos. “ El horario sería de las 18 a las 22. ¿Cómo van a hacer los que tienen que irse hasta Neuquén o China Muerta? ¿A qué hora van a llegar a sus casas? Nadie he pensado en el riesgo que esto representa para los alumnos ”, indicó.

Estudiantes de la EPET 9 cortan la ruta (1).jpg

Es por ello que, proponen el horario vespertino sea una opción y no una obligación. “Ahora salió una resolución que dice que tenemos que cumplir 200 horas de práctica, pero no nos parece justo que nos cambien los horarios, porque no solo nos complican a nosotros sino también a los docentes”, aseguró el joven.

Fabián explicó que, en cuanto se enteraron de esta resolución, desde el centro de estudiantes solicitaron poder reunirse con el director para buscar alternativas a esta decisión arbitraria para quienes ya transitan sus últimos años en la EPET 9. “Nos escuchó, pero nos dijo que se iba a aplicar porque era una resolución del CPE, no consideraron nuestras propuestas”, aseveró.

Es por ello que los adolescentes se reunieron con sus familias y sus docentes en busca de alternativas y hacer conocer a la sociedad la situación por la que están atravesando. Luego de analizarlo decidieron instalarse por algunos minutos sobre la ruta en el acceso a Plottier para repartir folletería explicando la arbitrariedad de la que son víctimas.

Estudiantes de la EPET 9 cortan la ruta (2).jpg

“Cortamos la ruta por unos minutos, pero la liberamos. Nuestra idea es que se sepa lo que está pasando y cómo nos afecta”, recalcó el estudiante.

El representante estudiantil informó que de no tener respuesta a su reclamo intensificarán las medidas de fuerza.