Estudiantes de medicina reclaman poder cursar sus prácticas obligatorias

View this post on Instagram

Somos 300 estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue quienes no podemos avanzar para recibirnos y brindar ayuda al sistema de salud . Entendemos la problemática que estamos atravesando como sociedad y lo comprometido que se encuentra ahora el sector de salud, pero creemos que podemos ser útiles en estos momentos. Necesitamos, adecuación del plan de estudios o que nos permitan reanudar las practicas para culminar nuestra formación.