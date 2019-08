Estudiantes protestaron en la ruta contra el diseño curricular

Uno de los estudiantes, Francisco Jure, del CPEM 46, enumeró algunos de los puntos con los que están en desacuerdo y dijo que "ya no hay nada que hablar con el Consejo de Eduación y la ministra". El rechazo a la no repitencia en el ciclo básico es uno de ellos y, según denunció, el gobierno lo incluyó "con la excusa de que es únicamente para contener a los chicos y chicas que están en la droga y delincuencia cuando eso no sirve de nada". Y agregó: "Eso demuestra el poco interés que tiene el gobierno en la asimilación de contenidos en los chicos".