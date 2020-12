Estudio: las canciones pop se harán cada vez más cortas

En las plataformas de streaming de música como Spotify, los artistas no obtienen derechos de autor de una canción que se está reproduciendo si el oyente no pasa de los primeros 30 segundos.

Por lo tanto, según los expertos, para 2030 será más importante que nunca que las canciones pasen rápidamente a la siguiente pista de un álbum antes de que los oyentes se aburran.

Nuestra capacidad de atención bajó de 12 a 8 segundos desde el año 2000 y nuestra cultura de saltarse las canciones surgió como respuesta", dijo Samsung en su página.

"A finales de la década se predice que la canción promedio será de un máximo de dos minutos, poniendo el viejo cliché de la canción pop de tres minutos a descansar".

Debido a las interfaces de usuario de servicios de streaming como Spotify y Apple Music, nunca fue tan fácil para los usuarios de la música saltar al siguiente tema.

Este nuevo hábito en los oyentes está repercutiendo en la forma de trabajar de los artistas para mantener la atención del usuario durante el tiempo suficiente, haciendo que la industria de la música en general se torne super competitiva.

Para el 2030, esto se manifestará en canciones cortas y pegadizas con coros tempranos, lo que significa que las baladas sutiles y los melancólicos instrumentos podrían quedar atrás en la carrera de la transmisión, sugiere Samsung.

Hoy en día, de las 10 canciones más transmitidas en Spotify, el 80% -incluyendo la más reproducida (Shape of You de Ed Sheeran)- son de menos de cuatro minutos.

Según una investigación realizada el año pasado por el sello discográfico británico Ostereo, la duración de la canción promedio número uno se redujo en casi una quinta parte en las últimas dos décadas.

Ostereo analizó las listas de éxitos del Reino Unido y los temas más transmitidos de Spotify desde su lanzamiento en 2006 y encontró un acortamiento consistente de la duración de las canciones entre 1998 y 2018.

El promedio del Reino Unido en 1998 era de cuatro minutos y 16 segundos de duración, informó, mientras que el promedio de 2019 era de tres minutos y 3 segundos - un minuto y 13 segundos menos.

En 1998, 12 de los 32 sencillos número uno eran más largos que cuatro minutos 30 segundos y cuatro eran más largos que cinco minutos, incluyendo Madonna's Frozen (seis minutos 12 segundos) y Oasis' All Around The World (nueve minutos 38 segundos).

Pero en 2018, ningún número uno original del Reino Unido superó los cuatro minutos.

Ostereo sugirió que los algoritmos de la plataforma de streaming están influyendo en la duración de las canciones y animando a los artistas a grabar canciones más cortas.

Debido a que cada vez más usuarios pasan de un tema a otro antes de que una canción haya terminado, los algoritmos de streaming pueden interpretar esto como una señal de insatisfacción. Esta decisión que toma el algoritmo significa que en el futuro es menos probable que recomiende a otro usuario una canción larga que fue saltada antes de que termines, por ende, esta producción es menos probable que se vuelva popular en la plataforma.

Por lo tanto, es menos probable que recomienden a otros usuarios una canción más larga que se haya saltado, lo que significa que es menos probable que se vuelva popular.

Estamos viendo surgir dos tendencias simultáneamente: la canción de éxito promedio es cada vez más corta, mientras que las canciones más largas se convierten en éxitos con menos frecuencia", dijo Howard Murphy, fundador de Ostereo.

La investigación de Samsung se ha llevado a cabo con la firma londinense The Future Laboratory como parte de una investigación más amplia sobre nuestros hábitos de escucha en 2030.

De acuerdo con sus hallazgos, casi un cuarto de los millennials escucha cinco horas de música extra al día este año, debido en parte al aislamiento por la pandemia.

En comparación con 2019, casi un cuarto está escuchando más de cinco horas más de música al día y más de un tercio (34%) admite que sus listas de reproducción favoritas los mantuvo conectados durante un duro 2020, lo que pone de manifiesto que muchos confían más en la música que nunca antes", dijo Samsung.

Sus otras predicciones incluyen una nueva era de videos musicales 'hiper-experimentales' e inmersivos a través de la realidad virtual (RV) que 'transportan al público a mundos diferentes'.

Para 2030, los aficionados a la música podrán "tocar" sus canciones favoritas, hacer que sus perros canten y crear álbumes dignos de mención directamente desde sus teléfonos inteligentes.