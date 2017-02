Momentos de angustia vivió una familia oriunda de la Provincia de San Luis que está de vacaciones en Neuquén.

En la tarde de ayer y con la idea de refrescarse ante el calor que hacía, la familia compuesta por 3 mujeres, una menor de edad, y un bebé decidieron ir en su camioneta Toyota Hilux tracción simple a una picada ubicada en cercanías del Tenis Club para acceder al Lago Mari Menuco.

Al desconocer la zona no tuvieron en cuenta el mal estado del camino y quedaron atascadas antes de acceder a la orilla del lago. Ante la desesperación y en la oscuridad de la noche intentaron comunicarse con la policía, Defensa Civil y los Bomberos, por la señal de celular muy débil la comunicación se complicaba o era derivada a otras ciudades que no estaban en la jurisdicción.

Luego de varios intentos a las 20.30 lograron contactar a los Bomberos Voluntarios de Centenario, de inmediato los voluntarios salieron para el lugar a bordo de un Autobomba Scania.

Al llegar a un sector cercano el camión también quedó atrapado en un banco de arena, esto complicó las tareas de rescate y los bomberos dieron aviso para que una unidad de emergencia 4x4 con malacate que posee el cuartel.

Con palas y batallando contra la arena y el ripio, a las 2 de la madrugada pudieron llegar a donde se encontraba la familia, que estaba visiblemente nerviosa y el bebé lloraba. Los cuatro estaban en buen estado de salud a pesar de las horas de desesperación que vivieron y al ver que no podían solicitar ayuda por teléfono.

Esta mañana los voluntarios volvieron con una máquina a sacar el camión. La recomendación es que las personas que no conocen el lugar no se confíen y no transiten por picadas o calles no habilitadas en las cercanías del lago. La mayoría se encuentra en muy mal estado con bancos de arena, hasta con vehículos de doble tracción muchas veces se complica el acceso.