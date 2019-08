Evacuaron a los alumnos de la escuela 298 por un escape de gas

“Los alumnos de primero a tercer grado no tuvieron clases hoy por falta de electricidad en una parte del colegio donde están esas aulas. Al no haber luz, no tenían calefacción”, señaló una de las docentes que permanecían fuera de la institución mientras la empresa encargada del mantenimiento escolar y técnicos de Camuzzi revisaban las instalaciones.