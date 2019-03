"Mucha mina hipócrita haciendo mierda a Natacha J... Y se banca un marido de mierda para no perder las tarjetas y la camioneta... Eso no es prostitución?", fue uno de los lapidarios mensajes que Von Brocke replicó en la red del pajarito. El autor del posteo fue el polémico Alfredo Casero.

Además de compartir las palabras de sus seguidores contra Latorre, Evelyn aseguró que cuenta con el respaldo del padre de su hija, Fabián Doman. Sin embargo, el conductor de Nosotros a la mañana salió a despegarse del escándalo.

Embed Ésta mujer no tiene que estar en la TV #YaninaNefasta pic.twitter.com/CYK7a68L4x — Alexafsa001 (@alexafsa0011) 19 de marzo de 2019

"Realmente le podemos creer a ESA que el padre de mis hijos @fabdoman la va a llamar para darle la razón? En serio cree que la sociedad es Pelotuda? #conloshijosno #comechicos", había tuiteado Von Brocke, haciendo referencia a los dichos de Yanina, quien aseguró que para Doman el caso estaba cerrado.

Horas despues, en una nota con LAM, Doman manifestó: "En su momento Yanina me dio una explicación y me pidió disculpas cuatro veces (por haber dicho que su hija era una 'bobita') y para mí ahí se cerró el capítulo".

"Que yo opine de la relación entre Yanina y Evelyn, no corresponde", agregó.

Después de su última salida al aire, Evelyn solicitó a la producción que se cumplan estas tres condiciones para regresar al panel. En primer lugar exigió disculpas públicas de Yanina Latorre y "su compromiso explícito de respetar la consigna #ConLosHijosNo".

En caso de volver, pidió la finalización del "4 contra 1" (por las reproches que recibe al aire de la mayoría de sus compañeras), ya que "dicha modalidad no va más".

Como la productora no accedió a estos pedidos, Evelyn no regresó al programa. Según contó el periodista Adrián Pallares, la panelista había pedido pasar a El diario de Mariana, pero los responsables del programa dijeron que no era posible. en las próximas horas se definirá su futuro laboral.

La rivalidad entre Latorre y Evelyn arrancó a principios de 2013 por diferencias en sus opiniones, cuando las dos formaban parte del programa que Viviana Canosa hacía en Canal 9.

Aunque el enfrentamiento continuó a lo largo de los años, su punto más álgido fue cuando Evelyn cuestionó a su compañera por saludar a sus seguidores de Twitter con su tradicional "Buen día rufianes", horas después de que Natacha Jaitt -su archienemiga del Puntita Gate- haya sido encontrada muerta.