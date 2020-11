Ex aspirante a policía denunció su baja injustificada

Una ex aspirante a agente de la Policía provincial denunció una presunta baja injustificada del programa de ingreso a las filas. "Sólo pido que me reincorporen. Abandoné todo para meterme en esto", manifestó en diálogo con LM Neuquén .

"El curso terminaría el 1° de diciembre. Dejé la carrera que estudiaba y mi trabajo porque es lo que piden. Y en el contrato que todos firmamos figura que el único motivo de baja puede ser una anomalía en los resultados de los estudios médicos, que fueron solicitados al ingreso. Yo cursé todo normalmente y hace dos semanas me notificaron de la baja, por un supuesto problema en mi sangre", relató.

La noticia fue un trago amargo para Ana Belén, que no esperaba encontrarse con ese obstáculo a sólo unas pocas semanas de salir a la calle como agente. De hecho, los candidatos ya habían recibido indicaciones de comprar todo el uniforme y accesorios que necesitarían, y ahora todo eso se encuentra arrumbado en un bolso.

De acuerdo al reglamento, la mujer no pudo acceder al resultado de sus estudios, por lo que sólo conoció su resultado de boca de los efectivos a cargo. "Pedí que me permitieran repetir los estudios porque yo sabía que no tengo nada, me dijeron que no, pero que los podía hacer por mi cuenta. Fui a hacerlos, y tal como dije, no tenía nada", confió.

Tras comprobar sus sospechas, la joven se presentó en Jefatura con su abogado, Gustavo Lucero, dejó los resultados para que revean su situación y firmó la baja en disconformidad. Hasta el momento, la denunciante no ha recibido respuesta de ningún tipo desde el área correspondiente, y eso empeora su angustia, ya que el programa finaliza la semana entrante.

Por otro lado, confió que otro candidato sufrió su misma suerte y fue descalificado por un problema en su espalda, que también señaló como inexistente.

"Abandoné mi carrera, mi trabajo, todo para meterme a la fuerza y a dos semanas de terminar me notificaron de esto, cuando tenían esos resultados desde el inicio. Invertí tiempo y dinero en esto, y todo eso a mí no me lo devuelve nadie. Es re injusto. Lo único que nos dicen es 'Son directivas de arriba'. Pero nadie nos escucha", reclamó.

Ana Belén también elevó su reclamo en una nota a la Ministra de Seguridad y Gobierno, Vanina Merlo, de quien espera recibir ayuda para recuperar su puesto en la fuerza.

"Necesito que tomen cartas en el asunto porque es muy injusto. Sólo pedimos que nos reincorporen. Esto también era una posibilidad de trabajo; tengo dos hijos y esto me quiebra al medio", cerró.