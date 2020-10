Ex concejala es youtuber erótica y consiguió novio

Aburrida por el confinamiento y por no tener novio , una ex concejala británica tomó una decisión un tanto particular: inauguró un canal de YouTube en el que comenzó a subir videos de poesía erótica o “porno light” con el fin de ganarle al tedio que provoca el encierro y, encima, cantó “bingo” porque encontró a su media naranja.

Al momento, ya lleva subidos más de cien videos con los que consiguió unas 46 mil visitas y cerca de 150 suscriptores. Claro que, debido a su contenido erótico, algunos de estos videos están restringidos a solo para adultos. Según revela la propia Anna, estas grabaciones picantes son las más populares.

Anna Semlyen, que tiene una hija de 20 años, recita rimas escritas por ella misma, a las que califica como “poesía feminista que rompe mitos y tabúes”.

“Es un entretenimiento honesto y real que aborda temas. Abre la tapa de algunas conversaciones inquietantes”, analiza la protagonista, quien comenzó con este proyecto en abril “como un desafío de encierro para mi placer y el de los demás, una forma de sentirme viva y conectada. No había micrófonos abiertos para tocar, muy pocas distracciones. Lo disfruto como una plataforma para la libertad de expresión, especialmente porque otras libertades están siendo restringidas”, detalló.

La ex concejala insistió en que se siente “orgullosa” de su propuesta la que considera “divertida. Mi primer video fue hacer malabares mientras interpretaba un poema sobre la habilidad. Muestra la multitarea”, dijo y contó que sus amigos y familiares la han apoyado e incluso le han sugerido algunos temas para abordar. “Mi hija de 20 años tiene la edad suficiente para darse cuenta de que no me editarán, lo haré yo y ella no tiene que verlo si no quiere”

Y como si algo le faltaba a la profesora de yoga convertida en youtuber erótica era conseguir novio gracias a sus publicaciones: “Cuando comencé me preguntaba si podría ayudarme a encontrar una nueva pareja, ya que es un manual sobre lo que encuentro alegre. Y conocí a un chico en agosto”.

51 años La edad de la ex funcionaria pública británica

Según explica, tiene “un tamaño corporal normal y un sexo positivo”. Anna afirmó que está dispuesta a expresar sus opiniones y referencias de valores que la sociedad no promueve.

El espectador que ahora es el novio

La mujer explicó que su nueva pareja, antes de que tuviesen el primer encuentro, había visto algunos de sus videos y eso lo “estimuló a querer conocerme. Le demostré que no soy una persona pasiva”, contó Anna.