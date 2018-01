Ex petrolero corta el tránsito sobre la Ruta 7 en El Chañar

Se trata de Alberto Campos, que durante el año pasado perdió su trabajo en una empresa petrolera y asegura que desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado no le pagaron el subsidio que le prometieron, al tiempo en que perdió la pensión que tenía por la discapacidad que posee su hija.

En declaraciones a LU5, Campos dijo que está cortando el tránsito porque necesita "una respuesta del sindicato" a su reclamo. "Me dijeron que me iban a llamar para trabajar. Eso fue hace casi un año y en medio de eso me sacaron la pensión de mi nena de 8 años que tiene una discapacidad y me quedé sin obra social. A esta altura no nos queda más que venir acá y esperar que vengan ellos", afirmó.

"No cobré ningún subsidio y ellos fueron inventando miles de cuestiones. Yo trabajé en una empresa y después del despido un encargado me dijo que no me preocupe porque iba a entrar a otra empresa. Pasó un año y no tengo novedades", agregó el ex petrolero, que está acompañado en el piquete por su familia y por "gente que conoce este reclamo y que se solidariza".

"Yo pago alquiler y sobrevivo como puedo. Estamos changueando, trabajando en la cosecha, en el raleo de chacras y tengo que pagar 5 mil pesos de alquiler", explicó Campos.

El tránsito está habilitado para todas aquellas personas que tienen certificado médico y ambulancias.