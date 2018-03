"Habíamos quedado con el abogado del Ministerio que íbamos a tener una audiencia el pasado lunes y no sólo que no lo confirmaron sino que no atienden los teléfonos. Queremos informarle al ministro de la situación porque salió a decir en los medios que no apoyará más a la empresa por ser privada pero no se entiende por qué sostiene guardia policial durante las 24 a costa de la Provincia", observó el delegado de los trabajadores de MAM, Franco Vergara.

Dijo que luego de ocho meses de conflicto, ninguno de los 22 trabajadores cobró un sólo peso aún en concepto de indemnización. "Habla sin conocimiento del conflicto, dice que somos 15 trabajadores cuando somos 22, y que cobramos indemnización cuando nadie cobró ni un solo peso", agregó.

trabajadores-mam-ministerio-producción.jpg Sebastián Fariña Petersen

LEÉ MÁS

MAM no recibirá un solo centavo más del Gobierno

Ex trabajadores de MAM reclaman una audiencia con el ministro de Producción