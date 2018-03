MAM no recibirá un solo centavo más del Gobierno

Neuquén.- El gobierno provincial no ayudará más ni con aportes ni con órdenes de compra en bines a la empresa Maderas al Mundo (MAM), que aún no terminó de resolver un conflicto con 15 operarios que están afuera de la fábrica. Así lo confirmó ayer el ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi, quien aseguró que no quiere que el pedido de subsidios “se haga un hábito” entre los empresarios y el sistema público.