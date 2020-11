Explotó Pampita

“Yo no tengo 11 baños, eso es una mentira absoluta. Todo lo que dijeron estos días, es todo mentira”, comenzó diciendo enojada Carolina Ardohain. “No es gracioso porque hay un momento económico difícil y de inseguridad, y no me parece que esté bien que hablen así. No solo por la mentira, sino porque hablan de números y yo tengo que cuidar a mis familiares. Nos están exponiendo a todos a algo muy peligroso”, agregó.

Por otro lado, compartió las sensaciones que la atravesaron al escuchar esa noticia: “Estoy enojada. Me pareció abusivo, una falta de respeto, desubicado y me pareció que nadie pensó que hablar así nos exponía a todos a riesgos innecesarios. Es un momento de mucha inseguridad en el país. La mentira vaya y pase, pero cuando la mentira te puede provocar algo malo a los tuyos… me pareció muy feo. No soy ostentosa, no muestro mi casa en las revistas”.