Expreso Colonia dejaría de prestar el servicio desde Centenario

Expreso Colonia Julio Gimenez

Dijo que están acostumbrados a pagar a sus empleados el cuarto día hábil y pasa esa fecha y el pago de los subsidios no aparecen. “Realmente no le veo salida. Si no lo puedo lograr yo, quizás lo pueda hacer otras empresas”, estimó Cáceres al tiempo que evalúa la posibilidad de retirarse de todo lo relacionado con los servicios públicos.

“Los subsidios se lo tendrían que haber dado a la gente, para eso lo tienen en Anses. Se equivocaron en dárselo a las empresas y la tarifa fue quedando atrás. Lo de la tarifa lo usan mucho políticamente”, se lamentó.

Expreso Colonia

Dijo que un colectivo 0 kilómetro cuesta 11 millones de pesos ; una goma vale 57 mil pesos, “pero llega el cuarto día hábil y no te mandan el subsidio y no podés pagar”.

Cáceres fue contundente al asegurar que se quiere retirar del servicio entre ambas ciudades lo más rápido posible. Dijo que mantuvo una reunión con las autoridades del área de Provincia para manifestarle que no puede continuar bajo estas condiciones. Sin embargo, fuentes consultadas por LU5 indicaron que no habría existido tales contactos.

“Nunca me imaginé tomar esta decisión. Como tengo responsabilidad, no me gusta trabajar así. No veo soluciones. Llega fin de mes y tengo que andar pidiendo crédito para pagar los salarios. No puede ser. Acá en el país tienen que cambiar algunas coas, si se comprometen a pagar un subsidio que lo cumplan en tiempo y forma”, enfatizó Cáceres.

Señaló que contractualmente con la Provincia restan dos o tres años. Consideró que no tendrían problemas en dejar el servicio, así como en su momento asumió la responsabilidad Expreso Colonia de realizarlo porque la empresa anterior desistió.

Cáceres indicó que hay una empresa que está en condiciones de tomar el servicio, en alusión a Pehuenche. “Conoce el recorrido, tiene los coches. La tiene que autorizar Provincia. Los trabajadores pasan con su antigüedad y siguen trabajando, que es lo que más me interesa. Ya me reuní con el director de Transporte. Caculo que en pocos días estará solucionado”, estimó el empresario.