Facebook cerró un grupo pro Trump que incitaba a la violencia

Facebook tomó la decisión de eliminar un grupo con ya contaba con más de 320.000 seguidores , todos partidarios de Donald Trump , porque estaban incitando a la violencia por un presunto fraude en las elecciones presidenciales. Stop The Steal (“Frena el robo”) era el nombre del grupo que había sido creado el miércoles pasado y para el día siguiente tenía 320 mil seguidores y continuaba creciendo en una proporción de 100 cada 10 segundos, generando 36 publicaciones por minuto.

Ante esto, Facebook, a través de su vocero Tom Reynolds, anunció que la red social eliminó a Stop the Steal “como parte de las medidas excepcionales que estaba tomando en las elecciones. El grupo se organizó en torno a la deslegitimación del proceso electoral y vimos llamamientos preocupantes a la violencia de algunos miembros del grupo”, explicó.

Stop The Steal fue creado por Kylie Jane Kremer, dirigente de una organización conservadora sin fines de lucro: Women for America First. Kremer abrió el grupo motivada por la idea de que la elección estaba siendo “robada” a los republicanos, un mensaje que se extendió rápido y que aún el propio Trump sostiene. Las primeras publicaciones del grupo fueron videos de protesta contra las elecciones, como el de un grupo de seguidores del todavía presidente en funciones frente a un centro de votación en Detroit.

Poco a poco, los usuarios fueron compartiendo multimedia e información sobre el supuesto fraude e intimidación contra los partidarios de Trump, hechos que luego se comprobaron eran falsos. En una de las historias que compartieron, los usuarios afirmaban que los trabajadores electorales que contaban las papeletas “llevaban máscaras con el logotipo de la campaña de Biden”, o que los partidarios de Trump “recibieron deliberadamente papeletas defectuosas que las máquinas no podían leer”.

Y se sumaron mensajes violentos, como el de un participante del grupo que escribió que “para solucionar esto hará falta más que hablar”, acompañado por emoticones con explosiones.