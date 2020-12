Facebook invertirá en viviendas para personas de bajos recursos

Siempre se escribe sobre las actualizaciones que se hace desde la empresa Facebook no solo a la red matriz, sino también a otras grandes marcas que pertenecen al gigante americano (Instagram y Whatsapp), pero muy poco se habla sobre las otras inversiones que hacen en pro a las personas , pero en la vida real.

Ahora Facebook se ha comprometido a invertir más de 120 millones de euros en viviendas asequibles para familias de bajos recursos en la Bahía de San Francisco. La compañía de Menlo Park, California, anunció que esta cuota se utilizaría para financiar proyectos de vivienda en cinco condados de la zona, que incluyen unidades para residentes que no ganan más del 30% del ingreso medio del área.

casa logo.jpg El proyecto de viviendas de Facebook para personas de bajos recursos, empezará el próximo año.

Pero no sólo eso. Esta inversión representa solo una pequeña parte del gran plan que la compañía Facebook tiene en marcha para invertir más de 800.000 millones de euros en viviendas por todo Silicon Valley y que se podría traducir en la construcción de hasta 20.000 nuevos hogares en la próxima década, gran parte de la cual estará dirigida a maestros, policías y otros trabajadores de clase media cerca de su sede.

Estas viviendas servirán para un gran sector de la población: desde los que recientemente se han quedado sin hogar hasta los residentes que ganan demasiado para optar a ayudas para una vivienda tradicional destinada a personas de bajos ingresos, pero que aún tienen dificultades para pagar los costes de ella.

Aproximadamente 250 millones de dólares de la inversión de Facebook se destinarán a una asociación entre la empresa y la administración de California, que proporcionará terrenos estatales infrautilizados a los desarrolladores prácticamente sin coste alguno. El objetivo de Facebook es permitir que se construyan viviendas para personas de ingresos medios sin la necesidad de un subsidio público adicional.

Y luego está el crecimiento de puestos de trabajo. El condado de San Mateo, donde se encuentran las oficinas centrales de Facebook, agregó más de 13 puestos de trabajo por cada nueva unidad de vivienda creada desde 2010 hasta 2015, según Up for Growth. Esta cifra está bastante lejos de lo que aconsejas los economistas como una proporción saludable, que la estiman en una unidad de vivienda por cada 1,5 a 2 puestos de trabajo que se crean. Pero el crecimiento de las empresas de tecnología no es el único responsable del problema.