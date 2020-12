Facebook presentó los temas más destacados en este 2020

Además, en las tres semanas siguientes a la muerte del estadounidense George Floyd a manos de la Policía, las conversaciones sobre Black Lives Matter se triplicaron con un promedio de 7,5 millones de menciones diarias. Con 1,8 millones de miembros, The Blackout Coalition, que apoya los negocios de afroamericanos, se convirtió en el grupo más grande entre los usuarios norteamericanos. En tanto, The Last Dance, el documental del ex basquetbolista Michael Jordan, fue el evento con más interacciones.