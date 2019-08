Facebook ya descifra palabras desde la actividad cerebral

El neurocirujano Edward Chang fue quien lideró el grupo de investigación, el cual se especializa en el desarrollo de nuevos tratamientos para pacientes con afectaciones neurológicas de la universidad californiana. David Moses, un estudiante de posdoctorado en el laboratorio de Chang, se unió al proyecto de Facebook y participó intensamente para crear este dispositivo no invasivo. Asimismo, este sistema ayudará a las personas con afectaciones neurológicas, por lo que pretenden alcanzar una velocidad de decodificación en tiempo real de 100 palabras por minuto, con un vocabulario de mil palabras y con una tasa de error por palabra menor al 17 por ciento. Algo que afirman que, por ahora, no es posible conseguir en un dispositivo no invasivo.

El equipo de Facebook, Reality Labs (FRL), se encargó de la investigación para desarrollar un dispositivo BCI no invasivo. Actualmente utilizan un sistema luz de infrarrojo cercano que les permite medir el nivel de oxigenación en sangre que hay en el cerebro desde fuera del cuerpo “de una forma segura y no invasiva”, afirman. A partir de los niveles de oxígeno en el cerebro, pueden medir indirectamente la actividad cerebral.