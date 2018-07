Facundo mejora pero necesita que lo ayuden

Desde el 17 de abril Facundo est√° en una sala com√ļn del hospital cuyas paredes han llenado de dibujos sus sobrinas para que se sienta mas c√≥modo.

Es autom√°tico: el joven escuch√≥ la voz de Adelina Rivas y se calm√≥. ‚Äú√Čl mira y escucha perfecto. Mi voz es la que m√°s reconoce porque estoy con √©l todo el tiempo, pero cl√≠nicamente est√° bien. Lo que le falta es estimulaci√≥n motriz, una rehabilitaci√≥n‚ÄĚ, explic√≥ a LM Neuqu√©n la mujer.

De a poco, el joven muestra más reacciones neurológicas y aunque todavía no puede hablar ni comer por sí solo, dirige la mirada y también llora.

Si bien Adelina hasta hace poco se turnaba con la abuela de Facundo para cuidarlo, la mujer ahora vive las 24 horas en una habitación compartida en la que por lo pronto no asignaron a otro paciente.

‚ÄúLe compro pomadas y aceites para masajearle, hoy √©l necesita asistencia kinesiol√≥gica urgente. Si bien estamos en un hospital, las kinesi√≥logas hace tres semanas que no vienen a verlo. Supuestamente porque hay mucha demanda‚ÄĚ, explic√≥ la mujer y lament√≥: ‚ÄúAs√≠ estamos, abandonados‚ÄĚ.

‚ÄúNecesito alguien que sea id√≥neo para lo que necesita Facundo y que venga unas horas, as√≠ al menos puedo ir a ba√Īarme tranquila, dormir unas horas. Yo vengo del interior, no es que tengo mi casa ac√° en la ciudad‚ÄĚ, sostuvo Adelina, oriunda de Pic√ļn Leuf√ļ.

De acuerdo con la mujer, Facundo necesita una silla respiratoria con sost√©n cef√°lico de la cual ya se elev√≥ un pedido desde la Subsecretar√≠a de Derechos Humanos hace poco m√°s de un mes y medio. Ante la falta de respuestas, una amiga de la familia de Piedra del √Āguila le prest√≥ una hasta que el gobierno resuelva la situaci√≥n del joven que fue brutalmente golpeado por tres polic√≠as a quienes les formularon cargos por vejaciones en el caso de dos y al tercero por apremios ilegales.

‚ÄúPara m√≠, a Facundo ya le hab√≠an pegado y se les escap√≥ por eso lo agarran con tanta bronca. Hay c√°maras en esa calle y le dijimos al abogado que trate de buscarlas porque esas c√°maras van a hablar tambi√©n, pero bueno ac√° vamos contra un gigante. Ac√° capaz pagan los m√°s perejiles, pero todos fueron c√≥mplices‚ÄĚ, asegur√≥ la mujer respecto de la causa judicial. En este sentido, confi√≥: ‚ÄúHoy no siento bronca ni nada contra ellos. Yo creo que si me pidieran disculpas, los perdonar√≠a‚ÄĚ.

‚ÄúNo te voy a decir que todos los d√≠as son buenos porque no, hay d√≠as que yo me bajoneo pero √©l est√° mejor, est√° m√°s conectado, su mirada es otra. Un d√≠a va a ser √©l quien me despierte a m√≠, tengo esa esperanza. Hay que esperar‚ÄĚ, confi√≥ Adelina y concluy√≥: ‚ÄúVoy a hacer las notas que tenga que hacer y a quien se las tenga que entregar porque hoy √©l necesita rehabilitaci√≥n‚ÄĚ.

Resta confirmar la exoneración

El 30 de mayo la Justicia acusó a los policías Pablo Escudero y Lucas Medina por vejaciones y a Romualdo Mardones por apremios ilegales en el marco de la causa por la atroz golpiza que le propinaron al joven.

Dentro de la Policía ya les hicieron el juicio plenario y ahora resta esperar que se confirme la exoneración.

El hecho ocurrió el 8 de marzo alrededor de las 15 en el hall de entrada de un edificio ubicado en Periodistas Neuquinos al 100.

128 días internado entre el hospital regional y el Heller

El joven permaneci√≥ 8 d√≠as en coma en el hospital regional, con pron√≥stico reservado y escasas posibilidades de sobrevivir. A pesar de ello, evolucion√≥ y el 26 de marzo fue trasladado al Heller. En abril fue pasado a una sala com√ļn, donde a√ļn permanece internado.

Facundo no logra comunicarse a√ļn pero a su mam√° no le quita los ojos de encima y la observa con una paz y un amor que lo suelen hacer llorar.

