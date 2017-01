Faltan pesos chilenos por el boom de las compras

Neuquén.- El boom de las compras en Chile no para. Ahora, encontrar pesos chilenos en las casas de cambio de Neuquén puede ser un dolor de cabeza para los turistas.

Las divisas que ingresan se agotan rápidamente y los compradores optan por adquirir dólares que serán cambiados en el país trasandino. Este fenómeno ya se daba el año pasado cuando los argentinos se inclinaron por cruzar la frontera para realizar compras de todo tipo durante el día o por un período corto de tiempo.

Las ciudades de la región de la Araucanía como Temuco, Pucón y Villarrica son los destinos elegidos por los neuquinos para vacacionar o hacer shopping. En la época estival, la situación de escasez se profundizó y las largas colas en los comercios financieros se repiten día a día.

Desde temprano, los compradores se agolpan en las puertas para conseguir el dinero, aunque no siempre sea al mejor precio. Ayer, en una de las casas de cambio no se podía encontrar dinero chileno y en la otra recién ingresó a media mañana con una partida proveniente de Buenos Aires.

Eduardo Olano, dueño de Olano Cambio, que tiene también sede en Cipolletti, explicó en LU5 que la situación de escasez se produce ya que los países limítrofes son más baratos que Argentina, no sólo desde el punto de vista turístico, como en hoteles y comidas, sino también en productos como indumentaria y electrónica.

Así, muchos argentinos cruzan durante el día para realizar una gran compra en los supermercados, adquirir electrodomésticos y renovar el guardarropa a mitad de precio. “En las zonas limítrofes como San Martín o Junín de los Andes, las personas cruzan para ir al supermercado. No sólo lo hacen para comprar el televisor, sino los artículos de primera necesidad”, graficó Olano.

Al no conseguir pesos chilenos, los neuquinos que no realicen transacciones con tarjetas se inclinan por adquirir moneda estadounidense que luego será cambiada en el lugar de destino. “Ya vine tres veces y no conseguí, así que me voy con dólares”, contó Lidia, quien tiene planeado un viaje familiar para el fin de semana.

Al volver, muchos se acercan nuevamente a las casas de cambio para canjear el peso chileno por dólares u otra divisa. La situación también se repite con el dinero brasileño, el paraguayo y el uruguayo, pero en menor medida.

2 son las casas de cambio que tiene Neuquén: una es Pullman y la otra Olano.

Consejos útiles para los turistas

Ir con anticipación

En las casas de cambio se forman largas filas que se comienzan a gestar desde temprano. Operan de lunes a viernes desde las 8 hasta las 14, por lo que se recomienda llegar en las primeras horas de la mañana. Eso posibilita, además, conseguir billetes ante la gran demanda de los neuquinos.

Para principiantes

Quienes se acerquen por primera vez deberán llevar el DNI de la persona que hará la transacción y copia del documento; luego ya quedará registrado en el sistema.

Actualmente no se necesita una autorización de la AFIP para comprar moneda estadounidense, a menos que la cifra a adquirir supere los 500 dólares.