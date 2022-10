Faltan trabajadores rurales para comenzar la cosecha en las chacras

Para remediar esta situación, los chacareros cuentam con la posibilidad de convocar para las tareas a personas que vienen de otras provincias, principalmente del norte del país. Pero estos llegan exclusivamente en época de cosecha y no en otras. “Durante el proceso de poda cuesta más y han quedado chacras que no han podido ser podadas por no tener la gente. Es un problema que hoy persiste y que en cosecha si no fuera por la cantidad de gente que viene de otras provincias, la verdad no podríamos llevarlo a cabo”, aseveró.