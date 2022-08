Familias del Jardín 31 denuncian "abandono" y se reúnen con el CPE

Familias de los alumnos del Jardín 31 , donde se descubrió que un docente de música habría abusado de al menos 16 niños de entre 4 y 5 años, aseguran sentirse "abandonadas" por las autoridades educativas ya que sus hijos "continúan sin clases, las horas de revinculación se redujeron a una semanal y no les brindaron asistencia psicológica".

En la jornada del martes, un grupo de padres y madres se manifestó en el Consejo Provincial de Educación (CPE) para reclamar que se avance en la investigación del caso y que no se "abandone" a las víctimas. Finalmente se fueron con la convocatoria a una reunión que se haría este miércoles a las 14, con la presidenta del organismo, Ruth Flutsch.

SFP ATEN y padre Jardin 31 en CPE enfrentamientos (24).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Abandonaron a los chicos, la supuesta vinculación la dejaron donde estaba, ahora dispusieron actividades abiertas en el centro deportivo, o sea es lo mismo que nosotros los llevemos a la plaza y los dejemos libremente jugar. No hay actividades didácticas, ni pedagógicas. Habían armado una vinculación en el centro Nayahue que la dejaron de hacer, ya la semana pasada habían sido solo dos días de actividades, esta semana hay solo una hora de juegos en el centro deportivo Melipal", detalló el papá con enojo.

Raimondo contó además que llevó a su hija a una psicóloga particular quien le dijo que no podía entenderla y la derivó al Hospital Bouquet Roldán. "Pero están de paro en ese hospital y los chicos no están atendidos", denunció.

"A mi hija todas las noches le agarran unos ataques que quiere romper todo, porque está exteriorizando lo que pasó, y lo mismo sufren otros niños. La verdad no entiendo qué están haciendo desde Educación, abandonaron a los chicos, no se improvisan, sino había protocolos, pero la verdad es indignante", afirmó.

marcha abusos jardin 31 María Isabel Sánchez

El papá contó además que se presentarán a la reunión con un petitorio y que esperan prontas respuestas para ayudar a sus hijos. "Todo lo que estamos viviendo es un horror, las cosas que les hacía este hombre no tienen perdón, y yo antes de que saliera todo a la luz ya había notado comportamientos raros, retrocesos con los pañales, por ejemplo, y lo había planteado con la directora quien apañó al delincuente este diciendo que tenía muchas herramientas pedagógicas", detalló.

Las familias de los estudiantes realizarán una nueva manifestación en el centro neuquino para reclamar justicia por los abusos que sufrieron sus hijos e hijas. Se van a reunir a las 8 en el Monumento a San Martín para encolumnarse por las calles céntricas.

Los estudiantes del Jardín N° 31 no van a clases desde el 1 de julio, cuando una de las mamás fue la primera que denunció al docente de música por haber abusado sexualmente de su pequeña. Luego las denuncias se multiplicaron, y todas las familias quedaron inmersas en una oscuridad y dudas de no saber si sus hijos habían sido víctimas o no de este profesor.

El CPE había decido tiempo atrás que estos estudiantes aún no podían volver a clases, y organizó actividades recreativas, deportivas y pedagógicas en el predio Nayahue, en las cercanías del río Limay, para iniciar un proceso de revinculación, que ahora los padres aseguran "no tienen continuidad" o es "muy poca". Además, mientras tanto se decidió realizar remodelaciones en el edificio escolar que hasta el momento no están concluidas.