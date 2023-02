Familias indignadas porque la Escuela 61 no podrá comenzar las clases

Las familias de los alumnos de la Escuela 61 , ubicada en el bajo neuquino, manifestaron su malestar e indignación porque las obras edilicias no se concluyeron y no podrán iniciar las clases el 1 de marzo, día previsto para el inicio del ciclo lectivo 2023.

Durante el acto realizado en abril del año pasado, dijo que habían recorrido las instalaciones y que acordó dar inicio al plan. “Parte de esas obras comenzarán de manera inmediata, como el cerco perimetral y trabajos de pintura en áreas de gobierno, otras serán desarrolladas durante el receso de invierno y las siguientes las realizaremos en el receso de verano”, aseguró Llancafilo en aquel entonces.

Según explicó la mamá, en octubre la empresa contratada detuvo las obras bajo el argumento de la falta de pago por parte del Gobierno provincial.

Escuela 61- clases- playón- veredas- obras-2.jpg Gentileza

“Cuando empezaron a hacer la vereda pusieron un vallado de placas OSB para separar el patio de la obra. Los chicos se astillaban las manos, con el calor y la lluvia se caían. El patio sigue detonado”, describió Rodríguez y agregó: “Las puertas de emergencia, de evacuación, están trabadas con sillas. Es un peligro para los chicos, la verdad es que las condiciones son deplorables”.

La mamá lamentó que el equipo directivo no haya advertido antes sobre la situación edilicia para poder gestionar una rápida solución, aunque indicó que la responsabilidad "es del Consejo Provincial de Educación" por la falta de cumplimiento.

La secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas, aseguró que “son varias las escuelas que no podrán iniciar el ciclo lectivo 2023 por problemas edilicios que no fueron reparados durante el receso estival”. Adelantó que serían alrededor de 20 escuelas que estarían en condiciones similares. No obstante, señaló que para esta tarde tendrán el listado definitivo las escuelas que no están en condiciones de iniciar las clases este miércoles.