Además precisó que para con su hijo en particular esta maestra lo “expone” frente a sus compañeros.

“La maestra se pasea por el aula diciendo a los niños que ya les queda poco del año y después dice ‘menos uno que va a repetir’ y le toca la cabeza a mi hijo”, describió Jorge, según le contó su niño.

Si bien los padres y madres tuvieron diferentes alertas durante todo el año, la situación estalló ayer a través del grupo de WhatsApp cuando una mujer contó que su hija volvió llorando “porque la maestra la maltrató luego de hacer una tarea”.

Desde anoche planearon la manifestación de hoy donde esperaban que las autoridades de la escuela les den respuesta ante esta situación.

Jorge comentó además que su hijo les dice que no le importa lo que le diga la maestra. “Pero me molesta que lo degrade y lo haga sentir mal delante de los otros chicos. No me parece que sea el caso de exponerlo tanto”, aseguró el papá, quien agregó: “Tiene solo 10 años”.

Otra de las mamás que se presentó hoy a pedir respuestas es Belén, quien contó que su hija tiene "pánico" de llegar tarde. "Yo no se que reto le impone a mi hija cuando llega tarde, pero sé que ella está muy nerviosa", relató.

Gisela, mamá de otro niño calificó de "vergonzoso" que tengan que estar discutiendo de bullyng en la escuela pero de parte de la propia maestra.

"El año pasado tuvimos que venir a buscar a mi nene porque se había hecho pis encima y lo peor fue que dijo que la maestra lo expuso frente a sus pares", describió Javier, otro papá, quien además agregó: "Igual los chicos se protegen entre ellos porque saben que la situación es compleja".

LEÉ MÁS:

Brutal ataque a un nene: 15 compañeros lo rodearon y lo patearon en el piso