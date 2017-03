Fanáticos del Indio denuncian que fueron estafados por una empresa de turismo

Un grupo de fanáticos del Indio Solari que este fin de semana iba a viajar a ver al cantante a Olavarría, denunció que fueron estafados por una empresa de turismo de la ciudad.

Denis, uno de los estafados, un joven zapalino, contó en conversación con LU5 que el dueño de la empresa le dijo ayer que le habían retenido dos colectivos en La Pampa "porque subieron pasajeros que llevaban droga", y que por eso no saldría hoy. A otros, según contó, le dijo que la unidad tenía un desperfecto técnico.

Además, dijo que constató que la agencia no está registrada como empresa de turismo y que el lunes realizará la denuncia.

El joven había comprado el tour en enero por 2200 pesos y el importe incluía el viaje ida y vuelta, la entrada al recital y el desayuno del sábado. Ahora, consiguió otra empresa con la que viajará para ver al Indio.

Desde la página de Facebook de la empresa argumentaron que "La situación que se nos presentó es que el colectivo destinado al tour del indio solari viene con dificultades mecánicas de un viaje previo" y que estaban trabajando "a contrarreloj para encontrar la mejor solución". Sin embargo, ocho horas más tarde, oficializaron la suspensión del viaje.

Otras denuncias

La misma empresa fue señalada por Julia, una vecina cipoleña que también conversó con LU5, quien contó que fue víctima de otra estafa el fin de semana largo de Carnaval. Según contó, habían reservado con su marido un tour desde el 24 al 28 de febrero a Temuco (Chile), y les fue cancelado cuando llegaron a la ciudad de Neuquén, ya que habían salido de la terminal de Cipolletti.

“El 24 fuimos a las 2.30 de la mañana a Cipolletti y cuando llegamos a Neuquén nos dijeron que no podíamos viajar porque se había roto un vidrio y que así no podíamos pasar la aduana”, contó Julia. En su caso, el tour le había costado 3500 pesos con pasaje y hospedaje incluido.

Al cancelarse el viaje, les dijeron que les devolverían la plata, pero todavía eso no sucedió. "Me dijeron que iba a venir el hombre a pagarme pero no vino nunca. Mi marido fue a la oficina y les dijeron que ellos no podían pagar porque no manejaban dinero", dijo la mujer.