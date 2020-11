Federer rompe récord al estar mil semanas en top 20 del ATP

A pesar de no haber contado con la actividad que se esperaba para este año, producto de dos cirugías y de la pandemia del Covid-19, Federer ha logrado batir este record apoyado en los puntos que obtuvo durante el año pasado. De hecho, éstos le han permitido permanecer, durante el inicio de la temporada post p andemia , de cuarto en el ranking ATP .

Roger Federer se mantiene en su posición por detrás de Novak Djokovic, Rafael Nadal y Dominic Thiem.

Con estos resultados, son casi dos décadas que el 20 veces campeón de Grand Slam se ubica entre los mejores del mundo del tenis. De hecho, la última vez que Roger Federer salió de este conteo fue en abril de 2001, luego las veces que más cerca estuvo de abandonar los altos sitiales e la ATP fue a finales de 2016 y comienzos de 2017 cuando ocupó las escaños 16 y 17 respectivamente.

Expectativas para el año que viene

Es importante resaltar que tras estar varios meses fuera de las canchas, el suizo ha asegurado a medios especializados que mantiene trabajando para recuperar su condición física y retomar a las competencias durante el 2021.

“Todavía estoy luchando por mi regreso. Quiero volver a la cancha de tenis. Me encantaría jugar contra los mejores jugadores, siento que queda un poco más de mí. No me retiraré pronto”, ha declarado Federer.

Sin embargo, también ha reconocido que no se encuentra al 100 por ciento de sus capacidades por lo que no tiene estimado en los meses que quedan de 2020 regresar a jugar tenis. "Ahora mismo parece que puedo volver en el Abierto de Australia en enero", ha dicho Federer a medios especializados.