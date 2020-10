FemaleFoward: el rol de las mujeres en el mundo empresarial digital

Durante esta sesión, se ha presentado en exclusiva el video documental en el que Eva Díaz, directiva transexual, embajadora de esta iniciativa y CEO de Appogeo Digital, expone las principales barreras a las que se tuvo que enfrentar como mujer en puestos de liderazgo empresarial tras haber conquistado, como hombre, el éxito en el 'top management' de las consultorías en España (es ex COO de Accenture, Deloitte y KPMG).

"Cuando comencé a vivir como mujer, de repente, la misma sociedad que me trataba como hombre comenzó a tratarme de manera diferente. Pero nada había cambiado en mí excepto la forma en que me visto y me presento", explica la protagonista, que defiende que la educación de las niñas es el mayor desafío al que se enfrenta la sociedad "si realmente quiere un mundo de igualdad".

"Enseñándoles que pueden llegar a ser lo que deseen tanto a nivel personal como profesional. Debemos dar ejemplo. Los padres deben ser conscientes de esta realidad y debemos modificar el sistema de valores y educación para que los referentes de nuestras niñas sean las mujeres que han influido a la sociedad y no solo modelos o influencers", ha apostillado.

Eva Díaz, quien completó su proceso de transición de identidad de género en 2015, ha compartido escena con Sofía Ruiz-Tapiador, directora de Control de Gestión Exaccta Soluciones, y Mercedes Wullich, fundadora de Mujeresycia y del ránking Top 100 mujeres líderes en España, además de David Henneberger, director de la oficina en Madrid de la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad.

#FemaleForward: Ambassador Eva Díaz.

Brecha de género

El Informe mundial sobre la brecha de género 2020 indica que se necesitarán 99,5 años para lograr la paridad de género, pero no descarta invertir en infraestructuras que aseguren que la próxima generación de mujeres pueda desarrollar plenamente su potencial. Por ello, la Fundación Friedrich Naumann quiere ir de la mano y poner su grano de arena con diferentes actividades ayudando a conseguir este reto.

La iniciativa #FemaleForward pretende demostrar que organizaciones, empresas y comunidades prosperan cuando las mujeres asumen roles importantes en las mismas, con lo que tienen que tener las mismas oportunidades que los demás independientemente de su género. De este modo, luchan porque se logre el éxito de manera indiscriminada, compitiendo entre iguales.

"Igualdad de oportunidades y la mejor educación para todos son la clave para una sociedad más libre y próspera. Cuando el talento humano queda marginado debido a su estatus social o color de la piel, no sólo es injusto, sino estúpido. Porque esa persona de una familia trabajadora bien podría haber fundado el próximo unicornio o encontrado una cura para la Covid-19", afirma David Henneberger.