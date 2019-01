"Está prófugo, hoy pudo comunicarme con la fiscal, están haciendo una búsqueda intensa, por supuesto quiero que lo encuentren y que se pudra en la cárcel, igual a mi hija no me la devuelven", agregó Ubilla.

"No la voy a escuchar más, no está más, fui a su casa a buscar ropa y ella no estaba. Está en la fría morgue de un hospital", manifestó y dijo que debe ser fuerte por sus nietos de 16 y 9 años.

Consultada sobre la ex pareja de su hija y presunto autor del disparo mortal, Mariano Cordi, la mujer dijo que nunca tuvo una charla profunda con el. "Yo lo percibía, había algo que no puedo explicar con palabras, había un cierto temor que tenía", añadió.

Ubilla dijo que siempre le preguntaba a sus nietos por Cordi y nunca supo de ninguna situación de violencia. "Mi hija nunca dijo nada, ella manifestaba que estaba todo bien pero había algo de ese instinto materno que no me cerraba", añadió,

"Aparentemente habían terminado. Me lo confió una amiga, habían terminado hacía poquito. El era muy celoso, la contacto y la citó para matarla", dijo la mujer y detalló que el crimen ocurrió a media cuadra del trabajo de Valeria pocos minutos después de que ella saliera de trabajar.

"Vieron el auto y lo vieron a el cuando escapaba, está todo registrado en las cámaras de seguridad. Eran las 4 de la tarde, se ve que acordaron encontrarse ahí, ni si siquiera hubo una discusión previa, fue directamente a matarla, fue con alevosía", agregó.

"Sinceramente no se ni dónde vivía el muchacho. Me enteré que tenía problema de consumo de drogas y tenía una causa anterior por abuso sexual de la cual fue sobreseído", reveló.

Por último, Ubilla pidió que no usen el cadáver de su hija para hacer política y señaló que no participará de ninguna marcha. "No quiero pañuelos de ningún color. No quiero nada", concluyó.

148

LEÉ MÁS

Femicidio en Bariloche: mató a su ex de un disparo en pleno centro

Buscan intensamente a la ex pareja de la mujer asesinada en Bariloche