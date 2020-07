Femicidio: hallaron el cuerpo de Julieta enterrado en la casa de una ex pareja

Julieta Abigail había salido del trabajo el viernes por la noche. Una ex pareja está detenida por el femicidio.

El cuerpo de Julieta Abigail Del Pino fue encontrado enterrado en el patio de la casa de una ex pareja. La joven de 19 años estaba desaparecida desde la noche del viernes, cuando le avisó a su mamá que volvía de trabajar rumbo a su casa, y desde entonces no se sabía nada de ella. Abigail fue asesinada y enterrada con signos de abuso sexual en una vivienda de la localidad santafesina de Berabevú, a unos 50 kilómetros de la ciudad Rosario. Por el femicidio, hay un detenido, quien sería ex pareja de la víctima y trabajaba con el hermano de la joven.