Fernández lanzó un plan para indocumentados

El presidente Alberto Fernández lanzó el Certificado de Pre-identificación (CPI) para garantizar el derecho a la identidad de quienes no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de las Personas (Renaper), y facilitar la identificación y emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI). “Es imperdonable que un Estado, por no tener registrada a una madre y no darle documento, haga padecer a ella y a sus hijos”, resaltó.