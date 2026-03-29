Varvarco: el hogar de la bellota de piedra y la leyenda del cacique

El relato de un viaje para experimenta la magia de la naturaleza y la cultura neuquina, donde la historia de un aborigen transformó en un imán turístico a la piedra encajada.

Al pie del emblemático volcán Domuyo , se encuentra un sitio que se ha convertido en un imán para el turismo local y provincial: el Cajón del Covunco . Este cañadón es hogar de una piedra gigantesca encajada entre paredes basálticas de más de 150 metros de altura, que ha capturado la imaginación de los visitantes.

La piedra, que muchos llaman " la bellota ", se asemeja al fruto que el personaje de la Era de Hielo buscaba constantemente. Esta semejanza ha encendido el imaginario colectivo y la ha convertido en la postal obligada de cualquier persona que visite el lugar.

Sin embargo, la historia de la piedra va más allá de la fantasía cinematográfica. Según el historiador Isidro Belver , un cacique de la zona se convirtió en piedra para dividir las tierras como herencia entre sus hijos. Desde aquellos tiempos inmemoriales, el cacique Domuco persiste y existe en el corazón de esa piedra que todos conocen hoy como la bellota.

image Gentileza: Martín Muñoz.

La armonía natural del lugar se ilustra perfectamente en la piedra encajada, que deja pasar el cauce del arroyo y se transforma en un símbolo de la mística del norte neuquino. El Cajón del Covunco es un lugar donde la fantasía y las leyendas se mezclan, creando un destino único y atractivo para los turistas.

Un emprendimiento con pasión y aventura

La joven guía de trekking Fabiana Hernández, conocida como “Kika”, invita a descubrir el Cajón del Covunco, un destino natural impresionante que combina aventura, belleza y mística.

"El Cajón del Covunco es un lugar mágico, donde la naturaleza te envuelve y te hace sentir vivo", contó la joven con entusiasmo en diálogo con LM Neuquén. "Como guía, mi objetivo es brindar una experiencia segura y emocionante a nuestros visitantes, mientras compartimos la belleza de nuestro entorno. Me formé como profesora de educación física y en el 2024 me recibí de guía de trekking, lo que me permite combinar mi pasión por la naturaleza y el deporte", destacó.

“Kika”, oriunda de Varvarco, creó su emprendimiento “Kika Trekk” con el objetivo de compartir la belleza del norte neuquino con otros. "El nombre “Kika” nace de un apodo que me pusieron en mi pueblo, y que luego mucha gente empezó a decirme", explicó.

La caminata al Cajón del Covunco es una aventura emocionante, pero requiere una buena condición física. "El recorrido es de mediana a alta dificultad, y tiene una duración mínima de cuatro a cinco horas. El recorrido de 5 kilómetros nos lleva a través del arroyo Covunco, con sus aguas cristalinas y su entorno natural impresionante. La temperatura del agua cambia a medida que avanzamos, gracias a las fumarolas y géiseres que encontramos en el camino", describió Fabiana.

image Gentileza: Martín Muñoz.

La bellota, una piedra gigante encajada entre paredes basálticas, es el atractivo principal del recorrido. "Llegar a la bellota es un momento mágico, es como encontrar un tesoro en medio de la naturaleza. La piedra gigante se hizo muy conocida gracias a la viralización por las redes sociales, y es un lugar que nos llena de orgullo", admitió.

La flora y fauna del lugar son variadas y sorprendentes, y “Kika” recalcó la importancia de respetar el entorno y las regulaciones del Área Natural Protegida. "Solo podemos ingresar al cajón durante los meses de enero, febrero y marzo, para proteger al pato del torrente y garantizar la seguridad de nuestros visitantes. Es fundamental que nuestros visitantes se sientan cuidados y disfruten de la belleza de nuestro entorno", aseguró la profesional.

Cómo llegar

Para llegar al Cajón del Covunco, “Kika” recomendó "tomar la Ruta Provincial 43 hacia el norte desde Varvarco, y continuar por el camino de ripio hasta llegar al cajón. Es importante tener en cuenta las condiciones climáticas y dar aviso a los guardaparques antes de ingresar".

image Gentileza: Martín Muñoz.

Por último, enfatizó que “Kika Trekk” cada año ofrece una experiencia única y segura para descubrir el Cajón del Covunco. "Siempre queremos que nuestros visitantes se sientan parte de la naturaleza, y que se lleven un recuerdo inolvidable de nuestro hermoso norte neuquino", concluyó Fabiana Hernández.

Un relato de amor y sacrificio

En el corazón del norte neuquino, el historiador Isidro Belver nos contó la leyenda del cacique Domuco (Agua del Domuyo), un relato que ha sido transmitido de generación en generación entre los pehuenches.

Según la leyenda, en tiempos en que el Domuyo escupía fuego y humo, el cacique Domuco era el dueño de las aguas curativas milagrosas del Covunco. Al sentir que su final se acercaba, Domuco decidió repartir sus tierras entre sus hijos, Lavkencopicun y Mahuilli.

Sin embargo, la paz no duró mucho, ya que los hermanos comenzaron a pelear por la herencia, especialmente por las aguas sanadoras del Covunco. Nguenechen, el dios supremo, intentó intervenir, pero no pudo encontrar paz entre los hermanos.

image Gentileza: Martín Muñoz.

Fue entonces cuando Domuco, en un gesto extremo de amor y sacrificio, se convirtió en una roca inmensa, separando a sus hijos y poniendo fin a la disputa. Desde entonces, las aguas del Covunco corren libres y milagrosas, bajo la protección de Domuco, que se sacrificó por la paz entre sus hijos.

"Domuco, el cacique que se convirtió en roca, es un símbolo de amor y sacrificio, un legado que sigue vivo en el corazón de los pehuenches", refirió Isidro Belver.