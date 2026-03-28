Escándalo por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este: se conocieron chats que complican al funcionario

Nuevos testimonios y mensajes aportados a la causa judicial desmienten la versión del jefe de Gabinete y agravan su situación.

El escándalo que rodea al jefe de Gabinete Manuel Adorni suma un nuevo capítulo. En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, nuevas pruebas y declaraciones de testigos siguen sumando presión sobre el funcionario y generando incomodidad en el Gobierno nacional.

En el marco de la causa que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita , uno de los datos más relevantes que surgió en las últimas horas fue la declaración de Vanesa Tossi, empleada de la empresa Jag Executive Aviation, quien aportó conversaciones de WhatsApp y audios que complican al funcionario.

Según trascendió, el periodista Marcelo Grandio habría gestionado y pagado el traslado en avión privado desde Punta del Este para Adorni y su familia. Los chats ponen en evidencia contradicciones entre los dichos públicos del jefe de Gabinete y las declaraciones de Grandío.

Qué declaró la empleada del broker

Este viernes, Tossi declaró como testigo y ratificó que fue Grandio quien pagó los vuelos, precisando además que se trató de una invitación explícita: el periodista le había dicho que quería invitar a una familia amiga a su casa de Punta del Este y que viajaran en avión privado.

image Adorni y Grandio.

El testimonio complica directamente a Adorni, quien había sostenido públicamente que él pagó los pasajes propios y los de su familia, y que tenía las facturas. Tossi no solo desmintió eso, sino que reveló que Grandío intentó que los vuelos no fueran facturados —pedido que la empresa rechazó— y que, cuando el caso se hizo público, el periodista le envió una carta documento desconociendo la factura y el pago realizado.

Durante la declaración se produjo además un momento que quedó asentado en el acta judicial: en plena audiencia, Grandío llamó por teléfono a Tossi y, al no obtener respuesta, le dejó un mensaje escrito. La testigo le mostró al juez y al fiscal los mensajes en el momento, y se retiró de Comodoro Py sin hablar con la prensa.

Otro testimonio que contradice la versión de Adorni

El testimonio de Vanesa Tossi no es el único que complica al jefe de Gabinete. Previamente, el piloto Agustín Issin Hansen había declarado durante casi cuatro horas en Comodoro Py y también afirmó que tanto la ida como el regreso del viaje fueron pagados por Grandío.

Issin Hansen explicó que trabajaba como broker de vuelos privados con acuerdos comerciales con la empresa Alpha Centauri, y que había adquirido un paquete de diez vuelos por USD 42.000. El tramo hacia Punta del Este fue facturado a la productora de Grandío, Imhouse S.A., por alrededor de USD 3.000 —una tarifa reducida por el uso de plazas vacías, conocidas como "empty leg"—, mientras que el regreso, cuyo costo original rondaba los USD 4.800, se abonó en efectivo a través de un tercero y quedó registrado en mensajes y audios.

viaje adorni Adorni dice que al viaje lo pagó él. "Es un tema que no tengo que explicar, porque ya dije cómo habían sido los hechos", dijo.

Ahora la Justicia busca determinar si existió una relación directa entre ese pago y los contratos que la productora de Grandío mantiene con la TV Pública, punto que será central para definir si el caso configura un delito o una infracción a la Ley de Ética Pública.