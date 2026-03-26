El polémico viaje de Adorni a Punta del Este: declara el piloto que facturó el vuelo privado

El jefe de Gabinete está siendo investigado por un viaje privado que realizó junto a su familia. El piloto pidió declarar sin ser citado por la Justicia.

Adorni dice que al viaje lo pagó él. "Es un tema que no tengo que explicar, porque ya dije cómo habían sido los hechos", dijo.

El vuelo en avión privado que realizó el jefe de Gabinete Manuel Adorni junto a su familia a Punta del Este , quedó bajo la lupa judicial. En el marco del avance de la causa, el piloto a quien le facturaron el vuelo de vuelta se presentó a declarar en Comodoro Py.

Se trata de Agustín Issin Hansen, piloto aeronáutico que, según revelaron fuentes de la causa, pidió declarar en Comodoro Py . El eje central de la investigación se apoya en un recibo que detalla el pago del vuelo de ida hacia Uruguay.

Según esa constancia, la empresa Imhouse SA cubrió el costo del viaje , una firma en la que figura como accionista Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y persona cercana a Adorni.

La semana pasada, cuando se conoció el vuelo de Adorni y su familia desde Punta del Este al aeropuerto de San Fernando, habían dicho que se trataba de un paquete de viajes facturados a su nombre, declaró a La Nación: "la empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva".

Polémico viaje a Punta del Este Manuel Adorni fue denunciado por enriquecimiento ilícito money_with_wings

La factura de los viajes de Adorni a Punta del Este

En tanto, Adorni dice que al viaje lo pagó él. "Es un tema que no tengo que explicar yo, porque ya dije cómo habían sido los hechos. Yo pagué mi proporcional. Para mí se terminó la discusión", dijo este miércoles en conferencia de prensa.

Grandio es un periodista amigo de Adorni cuya productora tiene contratos con la TV Pública. Él voló con el jefe de Gabinete y su familia a Punta de Este (solo de ida, no de vuelta) y dijo que los había invitado a su casa en esa localidad uruguaya a pasar el fin de semana largo de Carnaval.

La Justicia tiene una factura emitida por Alpha Centauri a Issin de un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares (que fueron abonados, según la factura, en efectivo). Y TN dio a conocer, la semana pasada, una factura por 3000 dólares hecha por Issin a Grandio. Está fechada el 9 de marzo, tres semanas después del viaje y el mismo día que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez del vuelo.

piloto adorni punta del este

A raíz de estas pruebas recolectadas, el juez Ariel Lijo busca determinar si hubo previamente un acuerdo comercial entre Grandio y el Gobierno, o si se trató de un beneficio personal. También se investiga si este fue el único vuelo operado por Alpha Centauri para Grandio o el broker Issin, y si existen otros movimientos similares.

El expediente está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien ya cuenta con la factura y otros documentos vinculados al caso. Entre ellos, registros sobre la compra de un paquete de diez vuelos privados por parte de Issin a la empresa Alpha Centauri, operación que, según trascendió, habría tenido un valor total de 42.250 dólares.

Como parte de la misma investigación, un grupo de efectivos de la Policía Seguridad Aeronáutica (PSA) realizó un allanamiento este miércoles por la noche las oficinas de Alpha Centauri, en el aeropuerto de San Fernando.