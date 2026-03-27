Escándalo por el vuelo privado de Adorni: la PSA se llevó documentos de la TV Pública

La medida se concretó luego de que el piloto del polémico vuelo declarara como testigo durante casi cuatro horas en Comodoro Py.

Este operativo se concreta en el marco de la investigación del vuelo privado que realizó Manuel Adorni a Punta del Este.

Este viernes por la mañana, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ( PSA ) sorprendió con su presencia en el edificio de la TV Pública . Este operativo se concreta en el marco de la investigación del vuelo privado que realizó Manuel Adorni a Punta del Este.

Según se pudo conocer, la PSA se llevó documentación vinculada a la productora del periodista Marcelo Grandio , cercano al jefe de Gabinete. El objetivo es reunir contratos y otros registros que permitan avanzar en la causa.

El juez federal Ariel Lijo busca determinar si existieron dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública , a partir de la presunción de que Grandio, quien mantiene vínculos contractuales con la señal estatal, habría pagado el vuelo de regreso de Adorni desde Punta del Este junto a su familia.

El operativo se produjo luego de que el jueves por la noche la misma fuerza allanara las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando, firma que aparece en la investigación como intermediaria en la contratación del vuelo.

Polémico viaje a Punta del Este Manuel Adorni fue denunciado por enriquecimiento ilícito money_with_wings

El operativo en la TV Pública y la búsqueda de contratos

Los procedimientos en la TV Pública apuntan a establecer el vínculo entre la productora de Grandio y el canal estatal, en un contexto donde la Justicia analiza si existió una contraprestación asociada al financiamiento del viaje.

Según fuentes judiciales, la recolección de estos documentos resulta clave para avanzar sobre una de las hipótesis principales del expediente: que el pago del vuelo por parte de un tercero con contratos estatales pueda constituir un beneficio indebido.

Por el momento, Grandio no fue citado a declarar. Sin embargo, en los tribunales no descartan que pueda ser convocado más adelante, incluso en calidad de imputado, según cómo evolucione la causa.

La declaración del piloto y las dudas sobre el pago

La investigación cobró impulso tras la declaración del piloto Agustín Issin Hansen en los tribunales de Comodoro Py. Durante su testimonio, que se extendió por casi cuatro horas, afirmó que tanto la ida como el regreso del viaje fueron pagados por Grandío.

El piloto explicó que trabajaba como broker de vuelos privados y que mantenía acuerdos comerciales con Alpha Centauri. En ese marco, indicó que había adquirido un paquete de diez vuelos por un total de USD 42.000, del cual luego comercializó algunos tramos.

Agustín Issin Hansen

El vuelo hacia Punta del Este fue facturado a la productora de Grandio, Imhouse S.A., por un monto cercano a los USD 3.000. Según detalló, ese valor corresponde a una tarifa reducida mediante el uso de plazas vacías, conocidas como “empty leg”.

También precisó que el costo original del tramo de regreso rondaba los USD 4.800, pero que se aplicaron descuentos por disponibilidad de asientos no ocupados. En relación con el pago final, sostuvo que los USD 3.000 fueron abonados en efectivo a través de un tercero, en una operación que, según dijo, quedó registrada en mensajes y audios.

Durante una conferencia de prensa, Adorni aseguró que afrontó sus gastos personales y los de su familia. Esa versión quedó en tensión tras la declaración del piloto, que ubicó el pago en manos del periodista.

La Justicia busca ahora determinar si existió una relación directa entre ese pago y los contratos que la productora mantiene con la TV Pública. Ese punto será central para definir si el caso configura un delito o una infracción a la Ley de Ética Pública.