Quini 6: mirá los resultados de este domingo 29 de marzo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 6.900 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 de este miércoles 25 de marzo, en su edición 3360 que puso en juego un pozo millonario de más de 5.850 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.299 millones de pesos . Salieron los números 15, 09, 38, 09, 19, 18. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.299 millones de pesos . Salieron los números 09, 05, 29, 15, 18 y 00 . En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.760 millones de pesos y salieron los números 06, 08, 42, 36, 15 y 24. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. Un apostador de la provincia de Santa Fe, en la localidad de Gobernador Crespo. La ganadora fue la agencia 009149-000. El premio total fue de $3.760.841.146.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 378 millones de pesos, los números favorecidos fueron 16, 24, 01, 36, 42 y 45. Hubo un ganador, con seis aciertos que se lleva la totalidad del pozo en juego. El ganador es de Monte Buey, provincia de Córdoba y jugó en la agencia 200194-000.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 4.000 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Sorteo del Quini 6

Mirá los resultados del domingo

El Quini 6 de este miércoles 25 de marzo, en su edición 3359 que puso en juego un pozo millonario de más de 5.850 millones de pesos con más de más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.005 millones de pesos. Salieron los números 37, 10, 18, 28, 13, 34. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.005 millones de pesos. Salieron los números 11, 40, 23, 27, 42 y 36. En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.290 millones de pesos y salieron los números 27, 28, 26, 42, 12 y 29. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos. Quedó el pozo vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 266 millones de pesos, los números favorecidos fueron 03, 10, 33, 27, 39 y 18. Hubo un ganador con seis aciertos que se llevará todo el pozo y es de Esquina, provincia de Corrientes.