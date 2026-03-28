Operativo antidrogas: incautaron más de 600 litros de ketamina líquida ocultos en un camión

La droga estaba disimulada en un tanque de combustible de un camión con patente extranjera. Cómo lo descubrieron.

Este sábado, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un impactante operativo antidrogas y secuestró más de 600 litros de ketamina líquida ocultos en el tanque de combustible de un camión con patente paraguaya. El cargamento fue valuado por los investigadores en un millón y medio de dólares.

El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada N° 8 de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur. El vehículo, un camión Scania, fue detectado alrededor de las 14 estacionado en doble fila sobre la avenida Alberdi al 500, en el barrio porteño de Caballito.

Según trascendió, el rodado había cruzado la frontera por Clorinda el miércoles pasado y el conductor, un hombre de unos 30 años, despertó sospechas de los efectivos por su actitud evasiva.

Tras confirmarse la sospecha, se desplegó un dispositivo de seguridad para resguardar el perímetro de la zona comercial de Caballito. El conductor, de nacionalidad paraguaya, fue trasladado a una dependencia policial. Fuentes de la investigación indicaron que el hombre no pudo justificar el contenido del tanque ni el recorrido del vehículo desde su ingreso al país.

Así fue el descubrimiento de la droga

Al revisar el vehículo, los efectivos notaron que uno de los tanques de combustible contenía un líquido transparente que no estaba conectado al sistema de la bomba. Ante la irregularidad, se solicitó la intervención de Policía Científica, que realizó pruebas químicas en el lugar y confirmó que se trataba de ketamina líquida.

ketamina caballito

La ketamina tiene usos médicos y veterinarios como anestésico, pero es considerada una droga de abuso de alta peligrosidad. En el ambiente de las fiestas electrónicas se la consume principalmente en formato sólido. Sus efectos incluyen euforia, distorsión sensorial y alteración psicomotriz, lo que la convierte en una sustancia de alto riesgo para quienes la consumen.

Actualmente, la investigación busca establecer el origen del cargamento y determinar si su destino era la distribución en el área metropolitana. Por el momento, el sospechoso quedó detenido a disposición de la Justicia Federal.