Fernández repudió "la estafa de los últimos cuatro años"

Luego de que el ex jefe de Estado arremetiera contra su gestión y asegurara que el Frente de Todos está "violentando la Constitución", el presidente Alberto Fernández le respondió, sin nombrarlo, a Mauricio Macri y sostuvo que "en los últimos cuatro años" el país vivió "una estafa" que sumergió al 40% de los argentinos en la pobreza.

"Hay otra Argentina, la de empresarios que sacan la plata de su bolsillo e invierten. Esa es la que queremos potenciar porque la Argentina que sumerge al 40 por ciento de los argentinos en la pobreza les sirve a muy pocos. Cuando unos ganan mucho y otros pierden mucho se parece mucho, a unos estafan. No queremos multiplicar la estafa que vivimos los últimos cuatro años", resaltó.

Por último, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, Fernández concluyó: "También tenemos que pensar en el que consume, porque no existe capitalismo sin consumo. El Ahora 12 fue tan exitoso que no se animaron a borrarlo, pero lo empequeñecieron, lo hicieron casi inviable para que nadie fuera a pensar que alguien se beneficiaba por la medida de otro gobierno. A nosotros no nos avergüenza decir que somos un estado presente. Nos da mucha vergüenza tener un estado asociado a los especuladores".