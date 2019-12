Fernando Schpoliansky: "Tenemos una mirada más social para los recursos"

—¿Cómo encontraron las finanzas en el Municipio?

Las administraciones municipales de Horacio Quiroga se caracterizaron, a mi criterio, primero por el plan de obra pública y segundo por el superávit fiscal que tenían las arcas municipales. Quiroga se jactaba del superávit fiscal pero, a mi entender, eso precisamente reflejaba su ineficiencia como administrador. El Municipio tenía colocaciones financieras por 2 mil millones de pesos, y el objetivo de un Estado municipal no es ser un banco, una entidad bancaria o financiera porque mientras tanto había gente que no tenía luz, agua, gas ni cloacas y, además, existen 48 tomas. Ese superávit no se trasladó al desarrollo de loteos sociales, no permitió el acceso a la tierra y a la vivienda de muchos vecinos de la ciudad.

—Entonces, es un municipio sin deudas.

Gaido no tiene que llamar a nadie para decirle que no les puede pagar. Quizás eso ha sido un logro de Quiroga en términos de manejos de las finanzas.

Fernando-Schpoliansky-(4).jpg María Isabel Sánchez

—¿Tanto Gaido como usted hablan de dar una mirada distinta a las finanzas públicas?

Lo que nos proponemos es darle un bienestar general a la mayoría de los vecinos y vecinas de la ciudad. Queremos ser un municipio cercano a la gente y escuchar qué necesitan en un barrio para que se desarrolle una infraestructura básica. Tenemos recursos para hacerlo. Con Gaido lo que nos une es esa mirada más social si se quiere del recurso. La ciudad tiene recursos enormes comparados con otras ciudades de similares características. El presupuesto de Neuquén es de 10.800 millones de pesos al año. Eso equivale casi al de un pequeño país de Europa. Con esos recursos bien distribuidos y equitativamente se puede transformar la calidad de vida de los vecinos.

—¿Cuáles serán las prioridades?

Hay que cambiar las prioridades de la ejecución presupuestaria en Neuquén. Continuemos con el ritmo de obras pero también realicemos las infraestructuras básicas y elementales para que la gente viva mejor, por ejemplo, regularizando los 48 asentamientos informales.

—¿Qué medidas implementarán para ayudar a los comerciantes y empresarios?

Para el 2020 se dispuso una disminución de la licencia comercial establecida en la nueva tarifaria del 40% en la tasa comercial. La tabla de ingresos brutos no se actualizaba con lo cual sucedía que por efecto inflacionario se disparaban las ventas no por vender más cantidad de bienes sino por el aumento de los precios. Esto tiende a disminuir la presión tributaria municipal y fomentar el desarrollo de la economía local y la generación de empleo. Es encender la economía como dice el presidente Alberto Fernández. Estamos convencidos de que hay que apoyar al desarrollo económico de los comerciantes y pequeños empresarios.

Fernando-Schpoliansky-(6).jpg María Isabel Sánchez

LEÉ MÁS

Las cinco mejores playas de Neuquén para disfrutar del verano

El Viborón una leyenda urbana en Neuquén